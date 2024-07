Bericht: Russland wollte Rheinmetall-Chef ermorden lassen

Mehr «International»

Wie der US-Sender CNN berichtet, wollte Russland Armin Papperger, Chef des deutschen Waffenherstellers Rheinmetall, ermorden lassen. Dies, weil das Unternehmen die Ukraine mit der Lieferung von Artilleriegeschossen und Militärfahrzeugen unterstützt. Dabei beruft sich CNN auf fünf amerikanischen und westlichen Insidern, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen.

Armin Papperger soll im Visier Russlands gelandet sein. Bild: keystone

Wie es im Bericht weiter heisst, sollen die USA von den Plänen erfahren und Deutschland darüber informiert haben. Dadurch konnte der Anschlag vereitelt werden. Ein hochrangiger deutscher Regierungsbeamter soll CNN bestätigt haben, dass die deutsche Regierung von den USA vor dem Anschlag gewarnt worden sei.

Papperger von den Behörden geschützt

Laut der deutschen «Bild»-Zeitung wird Papperger nun bereits seit Monaten bewacht. So soll vor der Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf täglich ein Streifenwagen mit mehreren Polizisten stehen, die sichtbar Maschinenpistolen tragen. Zudem soll der 61-Jährige offiziell Personenschutz haben. So wird er bei grösseren Veranstaltungen jeweils von der Polizei von Nordrhein-Westfalen bewacht.

Ein Rheinmetall-Panzer auf dem Firmengelände. Bild: keystone

Laut CNN soll Russland Anschläge gegen Ukraine-Unterstützer in ganz Europa geplant haben. Die Ermordung von Papperger soll aber besonders ausgereift gewesen sein.

Rheinmetall spielt im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. Das deutsche Unternehmen rüstet die ukrainische Armee mit diversen Waffen aus – etwa «Leopard 1»-Kampfpanzer oder «Marder»-Schützenpanzer. In den kommenden Wochen will Rheinmetall zudem eine Fabrik für Panzerfahrzeuge in der Ukraine eröffnen. Dies soll Russland «zutiefst beunruhigen», so eine informierte Quelle gegenüber CNN. (dab)