Putin kritisiert Westen für den Umgang mit Harry-Potter-Autorin Rowling – ihr Konter sitzt

Rowling hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Transfrauen mit Frauen ausgesprochen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wurden. In der Ukraine-Krise sammelt sie derzeit Spenden mit ihrer Organisation Lumos für ukrainische Kinder . (dab)

In ihrem Post teilte Rowling einen Artikel der BBC über den Kreml-kritischen Politiker Alexei Nawalny. Der Gegner Putins wurde diese Woche wegen Betrugs in besonders grossem Umfang zu neun Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2020 war Nawalny Opfer eines Mordanschlags mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok geworden und hatte diesen nur knapp überlebt.

Diesen Vergleich liess Rowling nicht auf sich sitzen. Die Britin wendete sich über Twitter an Putin und schrieb in einem Post: «Kritik an der westlichen Cancel Culture sollte nicht von solchen Leuten geäussert werden, die derzeit Zivilisten abschlachten, nur weil sie sich wehren. Oder solchen, die ihre Kritiker verhaften und vergiften.»

Putin kritisierte unter anderem, dass zuletzt immer wieder Konzerte mit Musik von bekannten russischen Künstlern wie Pjotr Tschaikowski oder Sergei Rachmaninow gestrichen wurden. «Sie versuchen, eine tausend Jahre alte Kultur auszulöschen – unsere Leute», so der russische Präsident. Er verglich die Situation mit den 1930er-Jahren, als die Nazis aus ihrer Sicht problematische Bücher verbrannten, und sagte: «So etwas ist dank unserer Kultur in unserem Land undenkbar.»

Am Donnerstag hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einer weiteren TV-Ansprache über die westliche Welt hergezogen. Diesmal im Mittelpunkt: Die angebliche Cancel Culture des Westens.

Bis vor wenigen Tagen half Galyna Balabanowa in Mariupol beim Verteilen von Hilfsgütern. Dann musste sie fliehen. Ein Gespräch über Not und Zusammenhalt in der Stadt.

Galyna Balabanowa, 33, ist in Mariupol geboren und aufgewachsen. Sie arbeitete für die NGO Halabuda hub, die sich für Jugendbeteiligung und Unternehmerberatung, Kunst und IT engagierte. Als der russische Angriffskrieg begann, organisierte sie die Verteilung von Hilfsgütern in der Stadt mit. In Mariupol sind noch immer mehrere hunderttausend Menschen eingeschlossen, zum grossen Teil sind sie von Wasser, Elektrizität, Ernährung und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Vor wenigen Tagen musste Balabanowa fliehen, weil die Gefechte ihre Arbeit unmöglich machten. In der westukrainischen Stadt Lwiw hat sie Zuflucht gefunden. Wir sprechen mit ihr via Zoom.