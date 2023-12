Nach überfluteten Bahntunnel: Eurostar-Züge fahren an Silvester wieder

Mehr «International»

Wartende Menschen am Bahnhof St Pancras International in London. Bild: keystone

Nach Problemen mit überfluteten Bahntunneln nahe London fahren die Züge zwischen dem europäischen Kontinent und der britischen Hauptstadt an diesem Sonntag wieder. Das Hochwasser sei unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Betreiberfirma Eurostar am Samstagabend mit. Trotzdem könne es wegen Geschwindigkeitsbegrenzungen am Morgen noch zu Verzögerungen kommen. Zudem dürften die Bahnhöfe an Silvester stark ausgelastet sein.

Wegen überfluteter Bahntunnel nahe London waren am Samstag sämtliche Zugverbindungen zwischen dem europäischen Kontinent und der britischen Hauptstadt gestrichen worden. Die Betreiberfirma Eurostar sagte im Laufe des Tages nach und nach alle Verbindungen von Paris, Brüssel und Amsterdam nach London sowie in die Gegenrichtung ab.

Es war bereits das zweite Mal innerhalb von zehn Tagen, dass die Eurostar-Züge von schweren Behinderungen betroffen waren. Erst kurz vor Weihnachten hatten die Eurotunnel-Beschäftigten gestreikt. (sda/dpa)