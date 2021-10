Mann mit Axt verletzt 3 Personen in Schweden – darunter mindestens ein Kind

Instagram könnte dich bei einem nächsten grossen Ausfall benachrichtigen

Nach dem jüngsten mehrstündigen Totalausfall will Instagram Nutzer testweise über grössere Störungen informieren. Die Funktion werde zunächst in den USA ausprobiert und könnte danach auch in anderen Ländern eingeführt werden, kündigte die zu Facebook gehörende Foto-Plattform in der Nacht zum Dienstag an.

Es solle nicht bei jedem Ausfall oder technischen Problem eine Benachrichtigung geben, schränkte Instagram in einem Blogeintrag ein. «Aber wenn wir sehen, dass Leute verwirrt sind und nach …