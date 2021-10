Was man zum Attentat in Norwegen weiss

Der Tatort Bild: keystone

Was ist passiert?

Am Mittwochabend hat ein Mann im norwegischen Kongsberg mit mehreren Waffen, darunter auch Pfeil und Bogen, um sich geschossen und dabei Menschen tödlich verletzt.

Bei seiner Flucht vor der Polizei beschoss der Mann auch die Beamten mit Pfeilen. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers bestehe die Möglichkeit, dass die Opfer erst nach Eintreffen der Polizei getötet worden seien.

Wer ist der Täter

Beim mutmasslichen Vedächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Dänen, der in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg lebt.

Der Mann habe bereits früher im Fokus der Polizei gestanden. So habe es Hinweise auf eine religiöse Radikalisierung des Mannes gegeben, sagt der Polizeichef, Ole Bredrup Sæverud, bei einer Medienkonferenz in Tonsberg bei Kongsberg am Donnerstag. Die Hinweise deuteten darauf hin, dass der mutmassliche Täter zum Islam konvertiert sei.

Was war das Tatmotiv

«Wir können nicht bestätigen, dass es sich um einen Terrorakt handelt» sagt Sæverud weiter. Die Untersuchungen hätten jetzt begonnen.

Solange das Motiv des Täters unklar ist, ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Der mutmassliche Täter sei bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

Polizeichef, Ole Bredrup Sæverud, bei einer Medienkonferenz in Tonsberg bei Kongsberg am Donnerstag. Bild: keystone

Wie viele Opfer gibt es

Laut Sæverud, sind vier Frauen und ein Mann gestorben. Die Opfer sind zwischen 50 und 70 Jahren alt. Zudem wurden zwei Menschen nicht-lebensgefährlich verletzt.

(sda/yam)