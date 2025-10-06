bedeckt10°
DE | FR
burger
International
Schweden

Medizin-Nobelpreis geht an drei Immunologen

Medizin-Nobelpreis geht an drei Immunologen

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten den diejährigen Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Sie werden für die Entdeckung der sogenannten peripheren Immuntoleranz geehrt. Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm soeben bekannt.
06.10.2025, 11:3906.10.2025, 11:39
Stephanie Schnydrig / ch media

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi werden für ihre Verdienst im Bereich der Immunforschung ausgezeichnet. Sie entdeckten die sogenannte periphere Immuntoleranz.

Am 10. Dezember werden die Gewinner offiziell ausgezeichnet. Sie erhalten dann das Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 930'000 Franken), eine Urkunde und die Nobelpreismedaille mit dem eingravierten Namen des Preisträgers.

Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie wird seit 1901 jährlich vergeben. Seither ging er neunmal in die Schweiz. Das letzte Mal ist allerdings schon eine Weile her: 1996 wurde Rolf Zinkernagel geehrt, weil er herausfand, wie das Immunsystem von Viren befallene Körperzellen erkennt.

(Update folgt)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen +++ Stromausfall in Belgorod
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
Netanjahu vergleicht islamistischen Terror mit Nazi-Deutschland
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanjahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen.
Zur Story