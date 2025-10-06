Medizin-Nobelpreis geht an drei Immunologen

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten den diejährigen Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Sie werden für die Entdeckung der sogenannten peripheren Immuntoleranz geehrt. Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm soeben bekannt.

Stephanie Schnydrig / ch media

Mehr «International»

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi werden für ihre Verdienst im Bereich der Immunforschung ausgezeichnet. Sie entdeckten die sogenannte periphere Immuntoleranz.

Am 10. Dezember werden die Gewinner offiziell ausgezeichnet. Sie erhalten dann das Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 930'000 Franken), eine Urkunde und die Nobelpreismedaille mit dem eingravierten Namen des Preisträgers.

Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie wird seit 1901 jährlich vergeben. Seither ging er neunmal in die Schweiz. Das letzte Mal ist allerdings schon eine Weile her: 1996 wurde Rolf Zinkernagel geehrt, weil er herausfand, wie das Immunsystem von Viren befallene Körperzellen erkennt.

(Update folgt)