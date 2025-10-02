Anfang Oktober werden die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Nobelpreise bekannt gegeben. Bild: keystone

Nobelpreise 2025: Wie die Nomination funktioniert und wann welcher Preis verliehen wird

Oslo ist die Stadt der Nobelpreise. Denn hier werden jährlich im Herbst die begehrten Preise aus Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft verliehen. Doch wann werden die Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Kategorien bekannt gegeben? Und seit wann gibt es die Preise überhaupt? Hier findest du es heraus:

Wer bestimmt wer einen Nobelpreis gewinnt?

Im September jeden Jahres verschickt das Nobelpreis-Komitee Einladungen an Forschende, ehemalige Gewinner eines Nobelpreises und Professorinnen sowie Professoren von Universitäten auf der ganzen Welt. Diese werden damit offiziell eingeladen, ihren Vorschlag dafür abzugeben, wer im nächsten Jahr einen Nobelpreis in einer der fünf Kategorien verdient.

Das Nobelkomitee trägt im nächsten Jahr alle Nominierten zusammen und schreibt eine Empfehlung mit potenziellen Gewinnerinnen und Gewinnern. Erst im September wird diese Empfehlung dann durch ein weiteres Komitee besprochen.

Anfang Oktober werden die Gewinner dann definitiv ausgewählt und bekannt gegeben. Die genauen Daten Anfang Oktober für die Bekanntgabe sind bisher nicht bekannt. Diese Entscheidung ist final und kann nicht angezweifelt oder verändert werden.

Beim Friedensnobelpreis sieht die Sache etwas anders aus, mehr dazu findest du weiter unten.

Jeder Nobelpreisträger erhält eine solche Medaille. Bild: sda

Am 10. Dezember 2025 werden die Gewinner dann offiziell ausgezeichnet und dürfen ihren Preis in Oslo entgegennehmen.

Wer kann für einen Nobelpreis nominiert werden?

Ausser den ausgewählten Forschern, Professoren und Wissenschaftlern darf niemand eine Person für einen Nobelpreis nominieren. Zudem darf sich keine Person selbst nominieren.

Welche Personen nominiert werden, ist streng geheim. Erst 50 Jahre nach der Bekanntgabe der Gewinner wird veröffentlicht, wer alles für einen Preis nominiert war. 2025 kann man somit alle Nominierten bis ins Jahr 1975 nachlesen.

Personen, die bereits verstorben sind, können keinen Nobelpreis mehr erhalten – ausser die Person stirbt zwischen der Bekanntgabe und der Preisverleihung. In diesem Fall wird der Nobelpreis an einen Nachkommen übergeben.

Kann Donald Trump einen Friedensnobelpreis gewinnen?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Anfang Juli 2025 den US-Präsidenten Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert.

Netanjahu konnte Donald Trump nominieren und diese Empfehlung wird auch gelten. Dies, weil für den Friedensnobelpreis etwas andere Vorschriften gelten. Jedes Regierungsmitglied eines Staates kann eine Nominierung abgeben. Wie wahrscheinlich es ist, dass Donald Trump tatsächlich einen Nobelpreis gewinnen wird, ist aktuell noch unklar.

Welche Kategorien gibt es?

Insgesamt gibt es fünf Nobelpreis-Kategorien.

Nobelpreis für Literatur

Nobelpreis für Physik

Nobelpreis für Chemie

Nobelpreis für Physiologie und/oder Medizin

Nobelpreis für Friedensbemühungen, auch bekannt als Friedensnobelpreis

Ein Nobelpreis kann auf bis zu drei Personen aufgeteilt werden. Es kann also sein, dass in einem Jahr in einer Kategorie drei Personen gewinnen. Auch können Organisationen wie zum Beispiel das Rote Kreuz mit Nobelpreisen ausgezeichnet werden.

Pro Nobelpreis erhalten die Gewinner eine Million schwedische Kronen als Preisgeld. Das sind umgerechnet etwas mehr als 900'000 Schweizer Franken. Falls der Preis auf mehrere Personen aufgeteilt wird, wird auch das Preisgeld zwischen den Personen geteilt.

Wann werden die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt?

Dieses Jahr werden die Gewinnerinnen und Gewinner der Nobelpreise vom 6. bis zum 10. Oktober bekannt gegeben. Hier die genaue Reihenfolge:

6. Oktober: Physiologie und/oder Medizin

7. Oktober: Physik

8. Oktober: Chemie

9. Oktober: Literatur

10. Oktober: Friedensbemühungen

Wer hat 2024 Nobelpreise gewonnen?

Im letzten Jahr wurden folgende Personen in den fünf Kategorien mit einem Nobelpreis ausgezeichnet:

Den Physik-Nobelpreis haben John J. Hopfield und Geoffrey Hinton für ihre Entdeckung und Erfindung der Grundlagen für künstliche Intelligenz erhalten.

und für ihre Entdeckung und Erfindung der Grundlagen für künstliche Intelligenz erhalten. Den Chemie-Nobelpreis haben David Baker, Demis Hassabis und John Jumper für ihre Forschung zur Struktur von Proteinen erhalten.

für ihre Forschung zur Struktur von Proteinen erhalten. Den Nobelpreis für Physiologie und Medizin haben Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung von microRNA und deren Rolle bei der Genregulation erhalten.

für die Entdeckung von microRNA und deren Rolle bei der Genregulation erhalten. Den Literatur-Nobelpreis hat Han Kang gewonnen. Für ihre poetische Prosa, die sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt.

gewonnen. Für ihre poetische Prosa, die sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt. Den Friedensnobelpreis hat die Organisation Nihon Hindankyo gewonnen. Sie wurde für ihre Bemühung um eine Welt ohne Atomwaffen ausgezeichnet.

Han Kang bei der Nobelpreisverleihung in Oslo, 2024. Bild: keystone

Wer war Alfred Nobel?

Alfred Nobel war ein schwedischer Chemiker und Erfinder. Seine bekannteste Erfindung war das Dynamit. Nach seinem Tod im Jahr 1896 hinterliess er ein Testament, in dem er wünschte, sein ganzes Vermögen zur Gründung einer Stiftung zu spenden. Dieser Wunsch ging auf sein schlechtes Gewissen zurück. Am Ende seines Lebens bereute Nobel, wie viel Zerstörung mithilfe von Dynamit angerichtet wurde.

Nach Alfred Nobel wurde das chemische Element Nobelium benannt. Bild: www.imago-images.de

Diese Stiftung soll jährlich eine Person ehren, die im vergangenen Jahr den grössten Nutzen für die Menschheit erbracht habe.

Der Nobelpreis wird jährlich am 10. Dezember übergeben, dies ist Alfred Nobels Todestag. Der erste Nobelpreis wurde erst 1901, fünf Jahre nach dem Tod von Alfred Nobel, an Wilhelm Conrad Röntgen für seine Entdeckung der Röntgenstrahlen verliehen.

Wie viele Frauen haben einen Nobelpreis gewonnen?

Seit 1901 haben nur 66 der bisher 981 Nobelpreise Frauen erhalten. Die einzige Person mit zwei Nobelpreisen ist jedoch eine Frau. Marie Curie hat 1903 zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik erhalten. Dieser wurde für die Forschung an der spontanen Radioaktivität und der Strahlungsphänomene verliehen.

Die erste Frau, die je einen Nobelpreis erhalten hat, Marie Curie. Bild: Wikimedia

1911 erhielt Curie den Nobelpreis für Chemie. Dieser ging an sie allein – für die Entdeckung der chemischen Elemente Radium und Polonium.

Marie Curie war zusätzlich die erste Frau, die einen Nobelpreis erhalten hat.