Europa trocknet aus: Diese 13 Bilder zeigen die Auswirkungen der Dürre

Durch den ausbleibenden Niederschlag in Europa kommt es in mehreren Ländern zu ausgetrockneten Flüssen, tiefem Wasserstand und drastischen Wassereinsparungen – ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Hier eine Übersicht:

Inhaltsverzeichnis Frankreich England Belgien Deutschland Italien Schweiz Ungarn

Frankreich

Ein Teil des Flussbettes des Var ist ausgetrocknet:

Saint-Martin-du-Var, 7. August 2022. Bild: keystone

England

Ein Stausee in West Yorkshire, welcher durch fehlende Niederschläge austrocknet:

West Yorkshire, 18. Juli 2022. Bild: keystone

Nach dem trockensten Juli seit Beginn der Aufzeichnung folgt nun eine weitere Hitzewelle.

London, 6. August 2022. Bild: keystone

Belgien

Die Behörden in Belgien haben Massnahmen getroffen, um Wasser zu sparen.

Wellin, 6. August 2022. Bild: keystone

Besonders die Provinzen Namur und Luxemburg sind von der Trockenheit betroffen.

Wellin, 6. August 2022. Bild: keystone

Deutschland

Der Ketscher Altrhein ist fast ausgetrocknet:

Ketsch, 4. August 2022. Bild: keystone

Auch der Wasserstand des Rheins (hier in Düsseldorf) sinkt und sinkt:

Düsseldorf, 29. Juli 2022. Bild: keystone

Der niedrige Wasserstand hat dieses Wrack eines Schiffes von 1895 sichtbar gemacht.

Griethausen, 3. August 2022. Bild: keystone

Italien

In Italien werden Reisfelder vom Meerwasser unterspült.

Porto Tolle, 29. Juli 2022. Bild: keystone

In der Po-Ebene Italiens wird viel Reis angebaut, unter anderem für Italiens berühmten Risotto. So wie dieses Reisfeld sind je nach Angaben bis zu 90 Prozent der Pflanzen wegen der Trockenheit und der Hitze zerstört.

Porto Tolle, 29. Juli 2022. Bild: keystone

Schweiz

Auch im Tessin ist die Trockenheit zu spüren. Der private Wasserbezug ist eingeschränkt: Bereits im Juli wurde es Tessinerinnen und Tessinern verboten, den Garten mit Trinkwasser zu bewässern, Autos damit zu waschen oder Schwimmbecken aufzufüllen.

Stabio, 4. August 2022. Bild: keystone

Ungarn

Ein ausgetrockneter Steg des Velencer Sees:

Pakozd, 28. Juli 2022. Bild: keystone

Der See hat normalerweise eine durchschnittliche Tiefe von 160 Zentimetern. Wegen der Trockenheit liegt der momentane Wert bei gerade noch 63 Zentimetern.

Gardony, 28. Juli 2022. Bild: keystone

(lab)