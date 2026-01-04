sonnig-2°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Venezuela Maduro: 200 Demonstrierende demonstrieren in Bern

Menschen demonstrieren gegen die US Intervention in Venezuela am Sonntag, 4. Januar 2026 in Bern. Die USA haben am 3. Januar 2026 eine großangelegte militaerische Operation gestartet, bei der sie Luft ...
In Bern demonstrierten am Sonntag etwa 200 Menschen gegen die Entführung Maduros.Bild: keystone

200 Demonstrierende fordern in Bern: «Hände weg von Venezuela»

04.01.2026, 16:0904.01.2026, 16:18

Rund 200 Menschen haben am Sonntag in Bern gegen die US-Intervention in Venezuela demonstriert. Sie forderten «die sofortige Verurteilung dieser völkerrechtswidrigen Aggression», wie es in einem Aufruf hiess.

Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie «Trump-Terror» oder «Fuera yanquis de América Latina» (Yankees, raus aus Lateinamerika), wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. «Hoch die internationale Solidarität», skandierten die Teilnehmenden.

Menschen demonstrieren gegen die US Intervention in Venezuela am Sonntag, 4. Januar 2026 in Bern. Die USA haben am 3. Januar 2026 eine großangelegte militaerische Operation gestartet, bei der sie Luft ...
Wenig Liebe für Donald Trump am Sonntag in Bern.Bild: keystone

Ziel des Angriffs seien die US-Kontrolle über das Erdöl Venezuelas und die Stärkung der geopolitischen Macht in der Region, hiess es im Aufruf. Der Angriff richte sich gegen alle Länder der Region, die sich dem Imperialismus entgegenstellten.

Die Spontankundgebung stand unter dem Motto «Hände weg von Venezuela». Dazu aufgerufen hatten mehr als ein Dutzend Organisationen, darunter die Partei der Arbeit Bern, die Kommunistische Jugend Bern, die Vereinigung Schweiz Kuba sowie mehrere propalästinensische Organisationen.

In Bern sind Spontankundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich. Eine Bewilligung braucht es nicht. Es besteht lediglich eine Meldepflicht. Am Samstag hatten auch in Genf einige Dutzend Menschen gegen den Angriff demonstriert. (sda)

Alles zu Venezuela:

Analyse
Jetzt gehört Venezuela Trump

«Ein Angriff, wie man ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat»

Video: watson/hanna dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Xi Jinping bekundet Beileid zu Crans-Montana +++ Schüler sollen Social Media meiden
Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es in der Nacht auf Neujahr zu einem Brand in einer stark besuchten Bar. 40 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 119 wurden verletzt. Viele davon schwer.
Zur Story