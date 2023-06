Toter Schweizer am Rheinufer in Jetstetten DE: Polizei verhaftet mutmasslichen Täter

Die deutsche Polizei hat den mutmasslichen Täter des Tötungsdelikts von Jestetten DE verhaftet. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann aus Lettland. Er soll vor rund zwei Wochen einen 31-jährigen Mann aus dem Kanton St. Gallen getötet haben.

Bild: sda

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagabend in Lottstetten DE, einem Nachbarort von Jestetten, auf einem Parkplatz von einer Spezialeinheit vorläufig festgenommen, wie das Polizeipräsidium Freiburg und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Freitag mitteilten.

Der 39-jährige lettische Staatsangehörige soll gemäss ersten Erkenntnissen als Arbeiter eingereist und auf einer Baustelle in der Region tätig gewesen sein. Am Tatort und am Tatmittel, einem massiven Holzstück, wurden DNA-Spuren des Mannes gefunden.

Mit dem Holzstück soll er dem 31-jährigen Schweizer in der Nacht zum 9. Juni tödliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Der aus dem Kanton St. Gallen stammende Mann hat am Rheinufer bei Jestetten übernachtet.

Der dringend Tatverdächtige wird laut Mitteilung noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. (saw/sda)