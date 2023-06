Leiche eines Schweizers am Rheinufer in Baden-Württemberg gefunden

Die deutsche Polizei richtete eine Sonderkommission zur Untersuchung des Falles ein. Weil der Leichenfund auf baden-württembergischem Boden stattfand, liegen die Ermittlungen in deutscher Hand, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich gegenüber Keystone-SDA erklärte. Jestetten liegt in Sichtweite der Schweizer Grenze zu den Kantonen Zürich und dem Städtchen Rheinau sowie zum Kanton Schaffhausen. (saw/sda)

Gefunden wurde die Leiche des in der Schweiz wohnhaften Mannes demnach am Freitag gegen 11.20 Uhr nahe der Schweizer Grenze. Der Tod könnte aber schon am Donnerstag eingetreten sein, wird vermutet.

Die Leiche eines 31 Jahre alten Schweizers ist am deutschen Rheinufer in Jestetten gefunden worden. Die Polizei in Baden-Württemberg geht von einem Gewaltdelikt aus.

