Der Burj Khalifa leuchtet als Schweizer Flagge – das steckt dahinter

828 Meter ist er hoch, der Burj Khalifa. Der Turm in Dubai ist das höchste Gebäude der Welt. Am 12. September strahlte der Turm rot – samt einem weissen Kreuz in der Mitte:

Der Hintergrund: Die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz feiern das 50-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Am 12. September 1973 beschloss der Bundesrat, diplomatische Beziehungen zu den Emiraten aufzunehmen.

Zur Feier dieses Jubiläums lud der Schweizer Botschafter in den Emiraten, Arthur Mattli, eine Delegation des dortigen Aussenministeriums zu einem Mittagessen in der Schweizer Residenz ein. Am Abend traf sich die Schweizer Botschaft mit Vertretern der Regierung und der Wirtschaft in Dubai, um die Beleuchtung des Burj Khalifa zu besichtigen.

(red)