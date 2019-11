International

Trump, Putin, König Salman – Ueli Maurer zeigt sein Freundschaftsbuch



Trump, Putin, König Salman – Ueli Maurer zeigt uns sein Freundschaftsbuch

Wir haben Ueli Maurers Freundschaftsbuch gefunden – und Putins Foto ist 💪

Putin, Trump, Xi Jinping, König Salman: Ueli Maurer hat keine Berührungsängste und schüttelt alle Hände, die ihm hingehalten werden. Auf seinen Reisen stets dabei hat er sein Freundschaftsbuch. Wir haben einen Blick hinein gewagt.

Bundespräsident Ueli Maurer traf am Donnerstag Wladimir Putin in Moskau. Es ist eines von mehreren Treffen mit einem umstrittenen autokratischen Herrscher. Erst vor Kurzem war er auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Aber was wird an diesen Treffen eigentlich besprochen? Zum Glück hatte Mauerer sein Freundschaftsbuch dabei. Es liefert Aufschluss über seine guten Kontakte rund um den Globus.

Zunächst stellt sich Ueli Maurer natürlich selbst vor:

Bild: montage: watson/lea, material: keystone, shutterstock

Putin zeigt sich Maurer von seiner besten Seite. Darf er auch, bei diesem Körper: Bild: montage: watson/lea, material: keystone, shutterstock

Oha! Hinter knuffigem Lächeln steckt eiserne Härte: Bild: montage: watson/lea, material: keystone, shutterstock

Ah, King Sal! Der darf natürlich im Freundschaftsbuch nicht fehlen! Bild: montage: watson/lea, material: keystone, shutterstock

Und good old Donnie ... Aber das Foto? Ach, ach ... Bild: montage: watson/lea, material: keystone, shutterstock

