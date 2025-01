Der Schweizer nahm sich angeblich das Leben. Bild: Shutterstock

Leichnam des Schweizers aus Gefängnis nach Teheran transportiert

Mehr «International»

Der Leichnam des Schweizers, der vergangenen Donnerstag in einem iranischen Gefängnis verstorben ist, ist in die Hauptstadt Teheran überführt worden. Die Schweizer Botschaft leitete die administrativen Schritte für die Rückführung des Leichnams in die Schweiz ein.

Das teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheit (EDA) am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Botschaft warte zudem auf die Ergebnisse der Untersuchung der iranischen Behörden im Zusammenhang mit der Verhaftung und dem Tod des Schweizers.

Laut iranischen Behörden hatte der Mann Suizid begangen und war der Spionage beschuldigt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der staatlichen iranischen Medien im Gefängnis von Semnan im Nordosten des Landes. Das EDA war nach eigenen Angaben von Teheran informiert worden. (sda)