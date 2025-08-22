Touristin mit Pole-Dance-Einlage an Fahnenmast – nun droht ihr in der Türkei das Gefängnis

Mehr «International»

Eine Touristin hat in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge als Pole-Dance-Stange genutzt – und sieht sich nun Ermittlungen ausgesetzt.

Um dieses Video geht es: Video: watson/@DailyTurkic

Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit.

In dem Video tanzt die Frau in Sportkleidung unter anderem kopfüber an der Fahnenstange. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt.

Laut türkischem Strafgesetzbuch könnten der Touristin bis zu vier Jahre Haft drohen. Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar. (dab/sda/dpa)