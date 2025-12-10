Nebel
Trump zu Schweiz-Zöllen: «Habe beschlossen, nett zu sein»

10.12.2025, 22:3010.12.2025, 22:30
President Donald Trump speaks during a roundtable in the Roosevelt Room of the White House, Wednesday, Dec. 10, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Präsident Trump am Mittwochabend im Weissen Haus.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwochabend an einem Treffen mit Vertretern aus der Privatwirtschaft und Regierungsmitgliedern eine Reihe von Themen besprochen. Dabei äusserte sich Trump unter anderem auch zum Zoll-Deal mit der Schweiz.

Trump sprach über Länder, die ihren Reichtum auch dank der starken US-Wirtschaft erlangt hätten und erwähnte dabei auch die Schweiz. Trump sagte: «Die Schweiz hat in der Vergangenheit beinahe nichts in Form von Zöllen, Steuern oder Lizenzen an die USA bezahlt. Doch nun bezahlt die Schweiz einen fairen Betrag.»

Er habe für die Schweiz zunächst einen Zoll in Höhe von 39 Prozent festgesetzt, fuhr Trump fort. «Ich habe aber beschlossen, nett zu sein.» Im Rahmen des mit den USA abgeschlossenen Zoll-Deals wurden der Strafzoll auf die Einfuhr zahlreicher Schweizer Güter in die USA auf 15 Prozent gesenkt. (sda/awp)

