US-Umweltschutzbehörde löscht Infos zu Klimawandel von Websites

Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Informationen zur Verantwortung der Menschheit für den Klimawandel von ihrer Internetseite gelöscht. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, geht es auf den Informationsseiten der Behörde nun hauptsächlich um «natürliche Prozesse» als Treiber der Erderwärmung, wie etwa Vulkanausbrüche und Schwankungen der Sonnenaktivität.

Wie die «New York Times» berichtete, überarbeitete die EPA unter anderem ihre Websites zu den Ursachen des Klimawandels und den Folgen der Erderwärmung in den USA. Laut der «Washington Post» wurde eine Seite ganz gelöscht, die den Anstieg des Meeresspiegels und das Schrumpfen des Meereises in der Arktis thematisierte – beides sind wichtige Indikatoren für die weltweiten Klimaveränderungen.

US-Präsident Trump hatte den menschengemachten Klimawandel zuletzt im September in einer Rede bei der UNO entgegen aller wissenschaftlichen Fakten vehement bestritten und als «weltweit grössten Betrug aller Zeiten» bezeichnet. Statt auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzt Trump wieder auf die Förderung von klimaschädlichen fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. (sda/awp/afp)