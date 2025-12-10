DE | FR
Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen

Picdump

Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen

10.12.2025, 04:2710.12.2025, 04:35
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Heute auf Hochdeutsch, weil wichtig: Im letzten PiDi gab es diesen Kommentar:
Phaf
Leser-Kommentar von Phaf
03.12.2025 06:52
Interessiert euch eigentlich das Titelbild noch? Ich muss zugeben, dass ich es nicht vermissen würde.
Natürlich nehme ich das gerne auf und wie immer dürft ihr entscheiden:
Ich bin aber auch offen für neue Ideen:

Aber hier zuerst nochmal das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Ozzy Osbourne als Meme im Katzen-Himmel

So soll das Werk heissen:
wassup

Die Idee kam von:
sgulp

Und hier ist es:
Bild
BILD: WATSON/ SHUTTERSTOCK
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.12.2025 07:16
Blackdump
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
03.12.2025 08:59
Einfach eine schöne Zwiebel.😍
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
03.12.2025 07:57
Wilssoon!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.12.2025 07:03
Guten Morgen miteinander, Sergio, ich verstehe dein Wallissertidsch nach 3 Jahren tatsächlich wunderbar. Danke dir. 💐 Zum Bild : Beeindruckendes Bild
Bild
Sir Andrew
Leser-Kommentar von Sir Andrew
03.12.2025 11:12
Tja…
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.12.2025 07:44
Privater Blackdump: No2
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.12.2025 07:18
Ein Flacher
Bild
NepomukVogl
Leser-Kommentar von NepomukVogl
03.12.2025 06:47
😖
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
03.12.2025 07:53
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
03.12.2025 08:58
Immer ist er motiviert.
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
03.12.2025 07:52
leider wahr
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.12.2025 07:42
Privater Blackdump: No4
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
03.12.2025 08:59
Einfach eine schöne Zwiebel.😍
Bild
Wilma Bier
Leser-Kommentar von Wilma Bier
03.12.2025 05:41
Autsch 🙈
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
bild: internet

Bald ist es wieder so weit.

Bild
Bild: imgur

31. Dezember.
1. Januar.

Ach so, jetzt verstehe ich so einiges.

Bild
Bild: imgur

Wenn du mich bei der Arbeit siehst und ich sage, ich «lebe meinen Traum» – dann ist das der Traum, den ich meine.

Ah, genau, so ging das.

Bild
Bild: imgur

Es heisst Karma. Und es wird ausgesprochen wie «HAHA Fick dich».

Bei mir auch.

Bild
Bild: imgur

Ich weiss, dass dies für einen Hund gedacht ist, aber es ist bei mir dasselbe: meine Persönlichkeit. Ich bin sehr schüchtern, aber Essen motiviert mich sehr, daher bin ich nur ein paar Leckereien davon entfernt, dein neuer bester Freund zu werden.

Ich fühle mich verstanden!

Bild
bild: imgur

Ich durchsuche mein Meme-Archiv nach dem perfekten Reaktionsbild, anstatt meine Gefühle auf gesunde, kommunikative Weise auszudrücken.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Bild
Bild: imgur

Wie sich ein Kater anfühlt, wenn man über 30 ist.

Was denkt ihr, ein Auto?

Bild
Bild: instagram

Du gibst mir immer das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.
Ich bin so arm, dass ich nicht einmal weiss, worin sie sich befinden.

Ein bisschen Schmuddeldump.

Bild
Bild: instagram

Mir geht es wirklich genau gleich.

Bild
mBild: imgur

Warum bringt mich das mehr zum Lachen, als es sollte?

Schon bitzeli geil.

Bild
Bild: imgur

Ich: Warum bin ich immer so pleite?
Amazon: Das Macho-Man-Auto wurde geliefert.

Wir alle haben ihn.

Bild
bild: imgur

POV: Dieser eine Gruppenchat, der für einen besonderen Anlass erstellt wurde.

Ich, in der Kommentarspalte.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich alle 396 Antworten von zwei Fremden, die sich in den Kommentaren streiten, lese.

Es ist das beste Gefühl.

Bild
Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, gemütlich im Bett zu liegen, ohne Wecker oder Pläne, und es fängt an, stark zu regnen.

Ich hätte es nicht besser darstellen können.

Bild
Bild: imgur

Eine visuelle Darstellung der Wirkungsweise von Kaffee.

Bei watson ist das natürlich ganz anders.

Bild
Bild: imgur

Chef: Es gibt Vor- und Nachteile, hier zu arbeiten.
Ich: Ok.
Chef: Zum Beispiel organisieren wir viele lustige Aktivitäten für die Mitarbeiter.
Ich: Okay, und die Vorteile?

Sei stolz auf dich.

Bild
Bild: imgur

Jede Dokumentation über Serienmörder: Sie waren allein, hatten keine Freunde, keine Liebhaber und verbrachten ihre ganze Zeit allein zu Hause.
Ich:

Wo gibt's die? 😍

Bild
bild: imgur

Babe, komm und hol dir deine Rawrvioli.

Die eine perfekte Temperatur.

Bild
Bild: imgur

Rot: Gegossene Lava aus dem Schlund der Hölle
Blau: Arktis-Forschung
Grün: Temperaturen, die menschliches Leben ermöglichen

🥰🥰🥰

Bild
Bild: imgur

Kuchen hier oben, damit Fluffy sich nicht draufsetzt!

Ich wünschte, ich wäre schlauer …

Bild
Bild: imgur

Essen, das mir später Bauchschmerzen bereitet.
Ich.

Was für ein grossartiger Lifehack.

Bild
Bild: instagram

Ich gebe vor, ein heisses Mädchen auf Tinder zu sein, damit ich mit meinem Mitbewohner matchen kann und ihm sagen kann, dass ich vorbeikomme, damit er die Wohnung putzt.

Nur noch bis zum 21. Dezember, dann geht es wieder bergauf.

Bild
Bild: imgur

Wie es ist, um 17 Uhr von der Arbeit nach Hause zu kommen.

Krass, es gibt ihn also doch!

Bild
Bild: imgu

Wenn der Weihnachtsmann nicht real ist, warum ist er dann auf dem Flugradar?

Mit neun? Noch heute!

Bild
Bild: imgur

Ich als 9-Jähriger finde einen Stock im Wald: Das ist ein gutes Schwert.

Immerhin bis zum 2. hat es gar nicht mal so schlecht ausgesehen.

Bild
Bild: imgur

Neujahresvorsätze.
1. Januar. 2. Januar.
3. Januar. 4. Januar.

😐

Bild
Bild: imgur

Der republikanische Jesus während Schulschiessereien.
Republikanischer Jesus während Dragshows.

Aha, so entstand das also.

Bild
Bild: imgur

Ich habe es aufgegeben, diesen Sport-BH auszuziehen. Jetzt ist er ein Hut.

Menschen mit Katzen können darüber nicht lachen.

Bild
Bild: imgur

Es ist wieder so weit …

Na ja, danke trotzdem ...

Bild
Bild: imgur

Ich: *wünscht sich, dass die Benzinpreise sinken*
Universum:
Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 70
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

