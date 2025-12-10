Picdump

Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen

Sergio Minnig Folge mir

Heute auf Hochdeutsch, weil wichtig: Im letzten PiDi gab es diesen Kommentar:

Natürlich nehme ich das gerne auf und wie immer dürft ihr entscheiden:

Ich bin aber auch offen für neue Ideen:

Aber hier zuerst nochmal das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ozzy Osbourne als Meme im Katzen-Himmel

So soll das Werk heissen:

wassup



Die Idee kam von:

sgulp



Und hier ist es:

BILD: WATSON/ SHUTTERSTOCK

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Bald ist es wieder so weit.

31. Dezember.

1. Januar.



Ach so, jetzt verstehe ich so einiges.

Wenn du mich bei der Arbeit siehst und ich sage, ich «lebe meinen Traum» – dann ist das der Traum, den ich meine.

Ah, genau, so ging das.

Es heisst Karma. Und es wird ausgesprochen wie «HAHA Fick dich».

Bei mir auch.

Ich weiss, dass dies für einen Hund gedacht ist, aber es ist bei mir dasselbe: meine Persönlichkeit. Ich bin sehr schüchtern, aber Essen motiviert mich sehr, daher bin ich nur ein paar Leckereien davon entfernt, dein neuer bester Freund zu werden.

Ich fühle mich verstanden!

Ich durchsuche mein Meme-Archiv nach dem perfekten Reaktionsbild, anstatt meine Gefühle auf gesunde, kommunikative Weise auszudrücken.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wie sich ein Kater anfühlt, wenn man über 30 ist.

Was denkt ihr, ein Auto?

Du gibst mir immer das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.

Ich bin so arm, dass ich nicht einmal weiss, worin sie sich befinden.



Ein bisschen Schmuddeldump.

Mir geht es wirklich genau gleich.

Warum bringt mich das mehr zum Lachen, als es sollte?

Schon bitzeli geil.

Ich: Warum bin ich immer so pleite?

Amazon: Das Macho-Man-Auto wurde geliefert.

Wir alle haben ihn.

POV: Dieser eine Gruppenchat, der für einen besonderen Anlass erstellt wurde.

Ich, in der Kommentarspalte.

Ich, wie ich alle 396 Antworten von zwei Fremden, die sich in den Kommentaren streiten, lese.

Es ist das beste Gefühl.

Wie es sich anfühlt, gemütlich im Bett zu liegen, ohne Wecker oder Pläne, und es fängt an, stark zu regnen.

Ich hätte es nicht besser darstellen können.

Eine visuelle Darstellung der Wirkungsweise von Kaffee.

Bei watson ist das natürlich ganz anders.

Chef: Es gibt Vor- und Nachteile, hier zu arbeiten.

Ich: Ok.

Chef: Zum Beispiel organisieren wir viele lustige Aktivitäten für die Mitarbeiter.

Ich: Okay, und die Vorteile?

Sei stolz auf dich.

Jede Dokumentation über Serienmörder: Sie waren allein, hatten keine Freunde, keine Liebhaber und verbrachten ihre ganze Zeit allein zu Hause.

Ich:

Wo gibt's die? 😍

Babe, komm und hol dir deine Rawrvioli.

Die eine perfekte Temperatur.

Rot: Gegossene Lava aus dem Schlund der Hölle

Blau: Arktis-Forschung

Grün: Temperaturen, die menschliches Leben ermöglichen

🥰🥰🥰

Kuchen hier oben, damit Fluffy sich nicht draufsetzt!

Ich wünschte, ich wäre schlauer …

Essen, das mir später Bauchschmerzen bereitet.

Ich.



Was für ein grossartiger Lifehack.

Ich gebe vor, ein heisses Mädchen auf Tinder zu sein, damit ich mit meinem Mitbewohner matchen kann und ihm sagen kann, dass ich vorbeikomme, damit er die Wohnung putzt.

Nur noch bis zum 21. Dezember, dann geht es wieder bergauf.

Wie es ist, um 17 Uhr von der Arbeit nach Hause zu kommen.

Krass, es gibt ihn also doch!

Wenn der Weihnachtsmann nicht real ist, warum ist er dann auf dem Flugradar?

Mit neun? Noch heute!

Ich als 9-Jähriger finde einen Stock im Wald: Das ist ein gutes Schwert.

Immerhin bis zum 2. hat es gar nicht mal so schlecht ausgesehen.

Neujahresvorsätze.

1. Januar. 2. Januar.

3. Januar. 4. Januar.



😐

Der republikanische Jesus während Schulschiessereien.

Republikanischer Jesus während Dragshows.



Aha, so entstand das also.

Ich habe es aufgegeben, diesen Sport-BH auszuziehen. Jetzt ist er ein Hut.

Menschen mit Katzen können darüber nicht lachen.

Es ist wieder so weit …

Na ja, danke trotzdem ...

Ich: *wünscht sich, dass die Benzinpreise sinken*

Universum:

Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, §Q1.

