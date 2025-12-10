Für die Halfpipe-Snowboarderin Berenice Wicki endet die Olympiasaison vorzeitig. Die Bernerin reisst sich erneut das Kreuzband - der zweite solche Unfall in diesem Jahr. Die 23-Jährige stürzte vergangene Woche beim Training für die Snow League in Secret Garden in China. Untersuchungen in der Schweiz bestätigten einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung, wie Swiss-Ski per Communiqué mitteilte.
Wicki hatte sich bereits im Februar das gleiche Kreuzband gerissen und dadurch die Heim-WM im Engadin verpasst. Nach aktuellem Stand lässt sie sich in den nächsten Tagen operieren. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking erreichte die Schweizerin Platz 7 und damit ein Diplom. An der WM 2023 in Bakuriani fuhr sie in den 8. Rang. (riz/sda)
Wicki hatte sich bereits im Februar das gleiche Kreuzband gerissen und dadurch die Heim-WM im Engadin verpasst. Nach aktuellem Stand lässt sie sich in den nächsten Tagen operieren. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking erreichte die Schweizerin Platz 7 und damit ein Diplom. An der WM 2023 in Bakuriani fuhr sie in den 8. Rang. (riz/sda)