Asylgesuche im November um 26 Prozent tiefer als vor Jahresfrist

Damit habe sich der Trend der vorangehenden Monate fortgesetzt, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag weiter mit. Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres 25'884 Asylgesuche registriert. 2023 waren es bis Ende November 27'980 gewesen.

Christian Gross unterschreibt bei Ex-Klub in Ägypten +++ Wirtz verlängert in Leverkusen

So stark schnitt Vorfahrerin Lindsey Vonn in der Abfahrt im Vergleich zu den Topstars ab

Die Wetter-Woche: Auf mildes, sonniges Wetter folgt die Kaltfront

Die Woche beginnt wettermässig sonnig und mild. Am Donnerstag erreicht uns dann aber ein Tiefdruckgebiet – und es wird wieder kalt, nass und unbeständig.

Die letzte Woche vor Weihnachten beginnt zunächst ruhig: Schon am Montag ist es sonnig und mit 6 bis 8 Grad relativ mild. Wer am Morgen früh bereits unter wolkenfreiem Himmel war – was besonders in der Westschweiz der Fall war –, den beglückte sogar noch der Vollmond im Morgengrauen. Auch in der Höhe wird es mild: Die Nullgradgrenze steigt gemäss MeteoNews auf knapp 3000 Meter.