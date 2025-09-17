freundlich12°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»

Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»

Das von der Schweiz und anderen Efta-Staaten unterzeichnete Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten ist laut dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bedeutend.
17.09.2025, 07:5117.09.2025, 07:51

Es sei für viele exportorientierte Unternehmen ein «wichtiger Lichtblick», schrieb der Verband. Mit dem Abkommen stärke die Schweiz ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu einer dynamischen Wachstumsregion mit insgesamt rund 270 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, schrieb Economiesuisse im Anschluss an die Unterzeichnung vom Dienstagabend. Noch steht die Genehmigung des Abkommens durch das Parlament aus.

epa12383373 Uruguayan Foreign Minister Mario Lubetkin (L) shakes hands with Swiss Vice President and Federal Councilor Guy Parmelin (R) during a meeting between Mercosur and the European Free Trade As ...
Guy Parmelin mit dem uruguayischen Aussenminister Mario Lubetkin bei der Unterzeichung des Efta-Abkommens.Bild: keystone

Das Abkommen sehe für 96 Prozent der Schweizer Exporte Zollsenkungen vor. Damit verbessere sich der Marktzugang für Produkte von Maschinen über Medikamente und Uhren bis hin zu Käse, schrieb der Dachverband.

Die Zugeständnisse beim Import von Agrargütern hält Economiesuisse für verkraftbar. Die Schweiz gewährt den Mercosur-Staaten – dazu zählen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay – insgesamt 25 bilaterale Importkontingente für sensible Agrarprodukte, darunter Fleisch. Das teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mit.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Vertretungen der anderen Efta-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen unterzeichneten das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern. Es ermögliche «beachtliche Zolleinsparungen für die Schweizer Unternehmen von über 155 Millionen Franken pro Jahr», teilte das WBF mit. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Uno-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor – das musst du wissen
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Ständerat will Ausnahmen für Geldwäscherei bei Immobilien
5
Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Messi führt Miami zum Revanche-Sieg +++ F1-Sprints in Montreal, Zandvoort und Singapur
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die Kritik in den von der rechten PfE-Fraktion und der Linkenfraktion eingebrachten Anträgen richtet sich vor allem gegen von der Leyen, Misstrauensanträge können aber nur gegen die gesamte EU-Kommission gestellt werden. Im Juli hatte das Gremium ein erstes Misstrauensvotum überstanden.
Zur Story