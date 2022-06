WHO warnt vor Affenpocken-Ausbreitung im Sommer: «Potenzial ist hoch»

Das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Affenpocken bei bevorstehenden Festivals und grossen Partys.

«Das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa und anderswo im Sommer ist hoch», heisst es in einer Erklärung des WHO-Regionaldirektors für Europa, Hans Henri Kluge.

Die WHO erwartet, dass die Affenpocken-Zahlen im Sommer ansteigen könnten. Bild: keystone

Festivals und Feiern in den kommenden Monaten böten aber auch die Möglichkeit, um bei jungen, sexuell aktiven und mobilen Menschen das Bewusstsein für die Krankheit zu steigern und das Schutzverhalten zu stärken.

Untersuchungen zu den bisherigen Fällen lassen laut Kluge darauf schliessen, dass der Ausbruch in Europa bereits Mitte April erfolgt sei. Es handle sich um den grössten und geografisch am weitesten verbreiteten Affenpocken-Ausbruch, über den jemals ausserhalb der Endemiegebiete in West- und Zentralafrika berichtet worden sei.

Im Zusammenhang mit der Aufhebung von Corona-Massnahmen, die Reisen und Grossveranstaltungen eingeschränkt hatten, sei es zu einer schnellen, verstärkten Übertragung gekommen. Auch wenn viele bisherige Fälle mit sexuellen Aktivitäten in Verbindungen stünden, dürfe man nicht vergessen, dass das Virus jeden treffen könne. (sda/dpa)