Mehr als nur Länder

Google Analytics bildet nicht nur die 193 UNO-Staaten ab, sondern insgesamt 249 Länder/Regionen. Von diesen verzeichneten wir in diesem Jahr bislang Zugriffe aus deren 238. Keine Klicks gab es neben Nordkorea bisher von diesen Mini-Inseln:

- Bouvet Island (unbewohnt)

- British Indian Ocean Territory

(keine permanenten Bewohner, Frankreich)

- Weihnachtsinsel (ca. 1500 Einwohner, Australien)

- Cocos (Keeling) Islands (ca. 600 Einwohner, Australien)

- French Southern and Antarctic Lands

(keine permanenten Bewohner, Frankreich)

- Heard Island and McDonald Islands

(unbewohnt, Australien)

- Pitcairn Islands (67 Einwohner, GB)

- South Georgia and the South Sandwich Islands

(ca. 30 Einwohner, GB)

- Tokelau (ca. 1400 Einwohner, Neuseeland)

- United States Minor Outlying Islands (unbewohnt, USA)