Twitter-User «Terence Fosstodon» hat die Schweiz mithilfe der Open-Source-Software Rayshader nach Bevölkerungsdichte in eine 3D-Karte gepackt und auf der Social-Media-Plattform geteilt. Das Resultat ist zwar erwartbar, aber deshalb nicht weniger faszinierend. Die grossen Städte und Agglomeration ragen als Bergspitzen aus dem «Flachland» bestehend aus Alpen und Jura hervor.

Die topografische Landkarte der Schweiz kennt hierzulande wohl jeder. Von klein auf kriegen wir sie vor Augen geführt: im Nordwesten der Jura, dann das Mittelland und schliesslich der Gebirgszug der Alpen. Doch wie würde unser Land aussehen, wenn nicht die Meereshöhe, sondern die Bevölkerung als Ausschlag nach oben in Betracht gezogen wird?

Mehr als 217 000 Menschen haben in Deutschland 2022 Asyl beantragt

Auf Netflix eine Heldin, in Griechenland vor Gericht: Das droht Sara Mardini

Die Welt in Karten

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tolstoi begeht literarischen Femizid an seiner Frau. Sie rächt sich virtuos

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Diese Frau könnte Millionen Euro erben – doch sie will das Geld nicht

«Ich fühle mich als Frau, Mami»: Wie der steile Anstieg an Transkindern Eltern überfordert

Mehr als 217 000 Menschen haben in Deutschland 2022 Asyl beantragt

In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr. Aus der Jahresstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für 2022 geht hervor, dass von Anfang Januar bis Ende Dezember 217 774 Menschen erstmalig um Schutz in diesem Land ersucht haben.