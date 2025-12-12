Nebel
DE | FR
burger
International
Schweiz

Schweiz führt Sanktionen gegen den Iran wieder ein

Russian President Vladimir Putin, right, and Iranian President Masoud Pezeshkian talk during their meeting on the sidelines of an international forum in Ashgabat, Turkmenistan, Friday, Dec. 12, 2025. ...
Der iranische und der russische Präsident profitieren von einer Kooperation, die auch die Entwicklung von Atomwaffen betreffen soll.Bild: keystone

Darum führt die Schweiz wieder Sanktionen gegen den Iran ein

12.12.2025, 21:1812.12.2025, 21:21

Rund zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran hat am Freitag auch die Schweiz die Uno-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt. Die Strafmassnahmen umfassen unter anderem ein allgemeines Waffenembargo, ein Verbot weiterer Urananreicherungen sowie zahlreiche Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen.

Die Uno-Sanktionen waren am 28. September wieder in Kraft getreten, nachdem die Frist für eine Einigung zwischen Teheran und seinen Verhandlungspartnern Deutschland, Grossbritannien und Frankreich abgelaufen war. Die drei Länder werfen dem Iran vor, gegen das Wiener Atomabkommen von 2015 zu verstossen – beispielsweise bei der Anreicherung von Uran weit über die Werte, die für zivile Zwecke nötig sind.

Einen Tag später übernahm die EU die Sanktionen. Der Bundesrat beschloss nun am Freitag ebenfalls, die Iran-Sanktionen auf den Stand vor dem Wiener Abkommen zurückzusetzen. Ausserdem führe er zusätzliche Massnahmen im Rohstoffbereich ein, hiess es in einer Mitteilung. Dazu unterzog er die Verordnung der Massnahmen gegen Iran einer Totalrevision. Die neue Verordnung trete am Freitag um 23.00 Uhr in Kraft.

Umgehungen verhindern

Mit diesem Schritt wolle der Bundesrat verhindern, dass die Schweiz als Umgehungsort für Sanktionen missbraucht werde. Und er erhöhe die Rechtssicherheit für international tätige Schweizer Unternehmen.

Der Vertrag von 2015 sah eine Begrenzung der iranischen Urananreicherung auf maximal 3,67 Prozent sowie eine strenge Überwachung vor, damit Teheran keine Atombombe erlangen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden.

Erhoffte Lockerungen und ein wirtschaftlicher Aufschwung blieben indes aus. Seitdem hatte Teheran die Pflichten, die sich aus dem Abkommen ergaben, zusehends missachtet.

Russland unterstützt das iranische Atomprogramm durch den Bau von Kernkraftwerken (AKWs) wie in Bushehr mit russischer Technologie, bietet technische Hilfe, liefert Militärtechnologie und unterstützt die Regierung in Teheran diplomatisch gegen westlichen Druck, während es gleichzeitig eine Rolle als Vermittler bei der Lagerung von angereichertem Uran spielt.

(sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
König Charles: Krebstherapie kann reduziert werden
Seine Erkrankung wolle Charles auch weiterhin nutzen, um auf die Bedeutung frühzeitiger Erkennung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen.
Die Krebsbehandlung von König Charles III. zeigt Erfolge und kann reduziert werden. Das sagte der britische Monarch in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Charles habe «aussergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen».
Zur Story