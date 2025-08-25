sonnig25°
Kreuzfahrtschiff vor italienischer Insel havariert

25.08.2025, 17:00
Des invites regardent la construction du navire de croisiere &quot;MSC World Europa&quot; au gaz naturel liquefie (GNL) de la compagnie MSC Croisieres le mardi 5 juillet 2022 sur les Chantiers de l&#0 ...
Die MSC World Europa während des Baus. (Archivbild, 2022)Bild: KEYSTONE

Vor der italienischen Insel Ponza zwischen Rom und Neapel ist das Kreuzfahrtschiff «MSC World Europa» wegen technischer Probleme havariert. An Bord sind 8'585 Menschen – darunter knapp 6'500 Passagiere und über 2'000 Crewmitglieder.

Nach Angaben der italienischen Küstenwache ist die Lage auf dem Schiff stabil. Wetter und Seegang seien günstig, die Versorgung an Bord werde mithilfe von Generatoren gesichert.

Der Kurs der MSC World Europa, Havarie am 25.08.2025. (cpf)
Die MSC World Europa sollte eigentlich um 18:00 den Hafen von Neapel anlaufen.Bild: vesselfinder.com

Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff der Reederei MSC Cruises war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr ein elektrisches Problem an den Motoren meldete. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich etwa acht Seemeilen südwestlich der Insel im Tyrrhenischen Meer.

Medienberichten zufolge sind zwei Schlepper unterwegs, um das Schiff nach Neapel zu bringen. Auch Techniker sollen die Anlage an Bord überprüfen.

Die Küstenwache entsandte vorsorglich zwei Patrouillenboote und ein Hubschrauber in die Region. Die Situation werde kontinuierlich vom Seenotrettungszentrum in der Hafenstadt Civitavecchia überwacht. (sda/dpa)

So lustig und kreativ kannst du dein Boot benennen
1 / 25
So lustig und kreativ kannst du dein Boot benennen
Starten wir mit dem Klassiker schlechthin.
quelle: reddit
Schiff kollidiert mit der Brooklyn Bridge
Video: watson
