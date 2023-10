Nach Protesten: Serbiens Präsident Vucic kündigt Neuwahlen an

Auch im Konflikt mit dem Kosovo, einer heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnten ehemaligen serbischen Provinz, hat sich die Vucic-Regierung in eine schwierige Lage manövriert. Am 24. September hatte ein aus Serbien eingedrungener Kommandotrupp eine Ortschaft im Nordkosovo überfallen. Bei Gefechten waren drei serbische Para-Militärs und ein albanischer Polizist ums Leben gekommen.

Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt. Die nationalistische Präsidentenpartei SNS hat darin zusammen mit Verbündeten eine komfortable Mehrheit. Vorgezogene Neuwahlen sind in Serbien häufig. Vucic regiert mit autoritären Methoden. Medien, Justiz und Verwaltung sind zum Grossteil in Händen von Gefolgsleuten des Präsidenten, der auch SNS-Vorsitzender ist.

«Serbien steht an einem Wendepunkt, die Bürger sollen sagen, was für eine Politik sie wollen», sagte Vucic am Donnerstagabend im regierungsnahen Privat-TV-Sender Prva. Er werde die vorgezogene Neuwahl bis zum 2. November ausschreiben, wie dies die Verfassung vorsieht.

Diese Vorher-Nachher-Satellitenbilder zeigen die massive Zerstörung in Gaza

Als Antwort auf die Angriffe der palästinensischen Terrormiliz Hamas begann das israelische Militär Luftangriffe auf verschiedene Ziele im Gazastreifen durchzuführen. Diese Satellitenbilder zeigen das Ausmass der Zerstörung.

Am letzten Samstag, dem 7. Oktober, startete die palästinensische Hamas einen Überraschungsangriff auf mehrere Ziele in Israel. Die Miliz griff dabei vor allem Zivilisten an: Insgesamt töteten die radikalen Islamisten über 1200 Israelis, nur gerade 222 davon waren israelische Soldaten. Über 150 israelische Geiseln wurden zudem von den Hamas in den Gazastreifen verschleppt.