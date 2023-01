Serbiens Präsident Vucic deutet Annahme von Lösungsplan für Kosovo an

Der deutsch-französische Plan, der im letzten Herbst bekannt wurde, sieht unter anderen vor, dass Serbien und Kosovo zwar einander formell nicht anerkennen, jedoch ihre staatliche Existenz in den gegenwärtigen Grenzen wechselseitig akzeptieren. Insbesondere würde Serbien damit aufhören, die Mitgliedschaft des Kosovos in internationalen Organisationen - unter tätiger Mithilfe Russlands - zu verhindern.

Vor diese Wahl gestellt, «bin ich für den Weg des Kompromisses, wie umstritten er auch sein mag», erklärte Vucic in einer Pressekonferenz, die im Fernsehen live übertragen wurde. Das seit 2008 unabhängige Kosovo ist heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnt. Serbien erkennt die Eigenstaatlichkeit seiner ehemaligen Provinz nicht an und beansprucht das Territorium des Kosovos für sich.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat angedeutet, dass er den jüngsten deutsch-französischen Plan für die Normalisierung des Verhältnisses zum Kosovo annehmen könnte. Westliche Unterhändler hätten ihn vor die Wahl gestellt, den Plan zu akzeptieren oder die Konsequenzen in Gestalt des Abbruchs der EU-Beitrittsverhandlungen und abgezogener Auslandsinvestitionen zu tragen, sagte er am Montagabend.

Demonstranten in Israel befürchten «das Ende der Demokratie» – das steckt dahinter

Benjamin Netanjahus Regierung plant einen Wandel im Justizsystem des Landes: die Macht des Parlaments soll auf Kosten des Höchsten Gerichts vergrössert werden soll. Demonstranten schlagen Alarm – ein Urteil gegen einen Minister giesst nun weiter Öl ins Feuer.

In Israel sind am Wochenende mehr als 100'000 Menschen auf die Strassen gegangen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu demonstrieren. Medienberichten zufolge sollen alleine in Tel Aviv rund 100'000 Menschen protestiert haben. Auch in den Städten Jerusalem, Haifa und Be'er Scheva gingen Tausende Menschen auf die Strassen.