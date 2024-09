Sofa für 29'000 US-Dollar: «Friends»-Gegenstände in L.A. teuer versteigert

Viele Andenken an die TV-Kultserie «Friends», darunter Kostüme, Mobiliar und andere Set-Gegenstände, sind in Los Angeles versteigert worden.

Sämtliche 110 Stücke hätten Käufer gefunden, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Demnach hätten Tausende Fans in aller Welt online und vor Ort in Kalifornien mitgeboten, um eines der ikonischen Andenken zu ersteigern. Den Spitzenpreis erzielte eine Nachbildung des quietschorangen Sofas aus dem fiktiven Café «Central Perk», wo sich die sechs Freunde aus der US-Sitcom häufig trafen. Das Möbelstück kam für über 29'000 Dollar (gut 24'500 Franken) unter den Hammer, fast das Fünfzehnfache des Schätzpreises von 2'000 Dollar.

Die «Friends»-Crew: Matthew Perry, Courteney Cox, Arquette, David Schwimmer, Jennifer Aniston and Matt LeBlanc (von links). Bild: keystone

Der 90er-Jahre-Hit «Friends» dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um die Protagonisten Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.

Ein grauer Mohairpullover mit Rollkragen, den die Schauspielerin Jennifer Aniston in ihrer Rolle als Rachel Green trug, wurde für 6'500 Dollar ersteigert, der Schätzpreis lag bei 1'000 Dollar. Ebenso viel brachte ein blaugrüner Kaschmirpullover, der einst zur Garderobe von Chandler Bing, gespielt von Matthew Perry, gehörte.

«Friends»-Star Perry war im vorigen Oktober mit 54 Jahren tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. In seinem Blut war eine ungewöhnlich hohe Menge des Narkosemittels Ketamin. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Ärzte und Dealer nach dem Drogentod angeklagt.

Auch zahlreiche Stücke der Filmfiguren Ross (gespielt von David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courteney Cox) und Joey (Matt LeBlanc) wurden versteigert. In der Show vom Sender Warner Bros. Television traten auch berühmte Gast-Schauspieler auf. Ein pinkfarbenes Kleid samt Wildledermantel, von Winona Ryder in einer Folge getragen, erzielte 2'600 Dollar, mehr als der vierfache Schätzpreis. (sda/dpa)