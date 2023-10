Heftiger Dämpfer für Ende von Schauspieler-Streik in Hollywood

US-Drehbuchautoren nehmen neuen Arbeitsvertrag an – doch Hollywood bleibt lahmgelegt

«Nach ernsthaften Gesprächen ist klar geworden, dass der Graben zwischen den Positionen beider Seiten zu gross ist», erklärte der Branchenverband AMPTP. «Die Verhandlungen bringen uns nicht spürbar weiter.» Die in dem Verband organisierten grossen Studios warfen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA vor, zu hohe Forderungen zu stellen. Diese fordere unter anderem eine Neuverteilung der Einnahmen von Streaming-Plattformen, welche die Branche «allein mehr als 800 Millionen Dollar pro Jahr kosten würde».

In Hollywood wird noch immer gestreikt.

In Hollywood wird noch immer gestreikt. Bild: keystone

Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Streiks der Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspieler haben einen heftigen Dämpfer bekommen: Die grossen Studios wie Disney und Netflix gaben am Mittwochabend bekannt, dass die Verhandlungen über ein Ende des Arbeitskampfes abgebrochen und vorerst suspendiert worden seien. Damit stehen die Dreharbeiten im US-Filmgeschäft auf unbestimmte Zeit weiter still.

