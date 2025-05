Der neue Prozess steht an: Filmmogul Harvey Weinstein steht in New York erneut vor Gericht. Bild: keystone

Neu aufgerollter Weinstein-Prozess: Klägerin schildert sexuellen Missbrauch

Mehr «International»

Schwere Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den früheren Filmmogul Weinstein brachten die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen. Das Schuldspruch-Urteil von 2020 markierte juristisches Neuland. Nun wird der Prozess neu aufgerollt.

Die Klägerin Mimi Haleyi bekräftigt ihren Vorwurf gegenüber dem früheren Filmmogul Harvey Weinstein: Der Star-Produzent habe sie vergewaltigt. Vor Gericht in New York schilderte die ehemalige Produktionsassistentin, dass Weinstein sie bei einem Treffen im Jahr 2006 zum Oralsex gezwungen habe. Er habe sie gepackt, mit seinem Körper auf ein Bett gedrängt und sie dort gegen ihren Willen festgehalten, sagte die heute 48-Jährige laut der «New York Times». Bei ihren Schilderungen brach sie demnach in Tränen aus.

Aus Angst vor der einflussreichen Hollywood-Grösse Weinstein habe sie den Missbrauch über sich ergehen lassen. Ihr sei dabei bewusst geworden, dass sie vergewaltigt werde, führte die gebürtige Finnin dem Bericht zufolge vor den Geschworenen aus. Sie sei damals nicht zur Polizei gegangen, weil sie glaubte, dass der Produzent zu mächtig sei. Zudem habe sie kein Arbeitsvisum gehabt und Probleme befürchtet. Weinstein hat stets jede Schuld zurückgewiesen.

Harvey Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen haben. Bild: imago

Erster Prozess

Haleyi hatte bereits 2020 im ersten Verfahren gegen Weinstein ausgesagt. Im Mittelpunkt des New Yorker Prozesses standen damals wie heute die Vorwürfe Haleyis und der Schauspielerin Jessica Mann wegen Vergewaltigung im Jahr 2013. Bei der Neuauflage geht es auch noch um einen weiteren Fall, in dem ein früheres Model Weinstein ebenfalls erzwungenen Oralverkehr vorwirft.

Schuldspruch kassiert – neues Verfahren

Nach einem Schuldspruch wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung wurde Weinstein im März 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde als gesellschaftlicher Durchbruch gefeiert – nicht zuletzt, weil die Aussagen der betroffenen Frauen trotz fehlender handfester Beweise ausreichten, um die Geschworenen zu überzeugen. Selbst die Vereinten Nationen sprachen von einem «Wendepunkt» im weltweiten Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Doch dieses Urteil wurde vergangenes Jahr wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Dies führte zu der jetzt laufenden Neuverhandlung in New York. In einem weiteren Prozess in Kalifornien war Weinstein 2023 zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.

Weinstein weist Vorwürfe zurück

Das Verfahren könnte sich über fünf Wochen erstrecken. Weinsteins Anwälte betonen, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Während des laufenden Prozesses darf Weinstein im Krankenhaus übernachten. Der 73-Jährigen hat erhebliche gesundheitliche Probleme. (sda/dpa/les)