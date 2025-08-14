Pilotprojekt gegen sexuelle Belästigung von Joggerinnen in Grossbriannien

In der Schweiz haben laut einer Kriminalstatistik aus dem Jahr 2025 zwischen 20 und 60 Prozent der Frauen schon einmal sexuelle Belästigung erlebt. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Pilotprojekt gegen sexuelle Belästigung von Joggerinnen in Grossbritannien

Eine Studie der Universität Manchester aus dem Jahr 2024 hat ergeben, dass mehr als zwei Drittel der Frauen im Norden Englands beim Joggen sexuelle Belästigung erlebt haben. Dies berichtete «The Guardian».

Die Grafschaft Surrey im Süden Englands, die aus elf Distrikten besteht, hat nun auf diese Zahlen reagiert. Die Polizei von Surrey hat ein Pilotprojekt gestartet. In diesem patrouillieren Polizistinnen, als Joggerinnen getarnt, Parks, in denen es oft zu sexuellen Belästigungen kommt, wie «The Guardian» schreibt.

Bei dem einmonatigen Projekt joggten Zivilbeamte durch Parks, die als Brennpunkte für Belästigung gelten. Dabei standen Spezialkräfte in der Nähe bereit, um eingreifen zu können. Auch wurden Gruppen gegründet, die von uniformierten Beamten geleitet werden, um über Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzuklären.

Der Inspektor Jon Vale, Leiter der Abteilung für Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Surrey, sagte, dass laut einer Umfrage fast die Hälfte der belästigten Frauen die Belästigungen nicht bei der Polizei melden würden.

Vale sagt, dass «Catcalling» viel zu verbreitet sei. Auch weibliche Beamte seines Teams seien ausserhalb der Arbeit davon betroffen. Er fügt hinzu, dass es sich bei «Catcalling» nicht um eine Straftat handelt, jedoch zu einer eskalieren könne. Auch wenn es keine Straftat sei, könne es grosse Einflüsse auf das alltägliche Leben haben und Frauen davon abhalten, etwas so Einfaches wie joggen zu tun.

In der Schweiz ist sexuelle Belästigung ein Straftatbestand und kann mit einer Busse bestraft werden.

Während des einmonatigen Pilotprojekts konnten 18 Personen vorläufig festgenommen werden, die versuchten, die vermeintlichen Joggerinnen zu belästigen oder auszurauben. Die Polizei Surrey kontrollierte daraufhin, ob die Betroffenen bereits vorbestraft waren oder potenziell sexuelle Straftaten begehen könnten. (nib)