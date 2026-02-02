bedeckt
Marius Borg Høiby vor Prozessbeginn festgenommen – vier Wochen U-Haft

Kurz vor Prozessbeginn: Marius Borg Høiby muss mindestens vier Wochen in U-Haft

02.02.2026, 13:3302.02.2026, 16:34

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss wegen weiterer Gewaltvorwürfe für mindestens vier Wochen in Untersuchungshaft. Das entschied ein Richter am Nachmittag in Oslo, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Høiby war am Sonntagabend festgenommen worden. Der 29-Jährige werde des körperlichen Übergriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstosses gegen ein Besuchsverbot verdächtigt, teilte die Polizei mit.

Høiby soll Berichten zufolge am Wochenende ausfällig geworden sein, die Festnahme erfolgte am Sonntagabend. Zu den neuen Vorwürfen äusserte er sich zunächst nicht.

Marius Borg Hoiby - La famille royale de Norvège lors du jubilé de 25 ans de règne du roi Harald de Norvège à Trondheim, le 23 juin 2016. King Harald celebrates his 25 year jubilee as King of Norway a ...
Marius Borg Høiby ist festgenommen worden.Bild: www.imago-images.de

Gegen Høiby beginnt an diesem Dienstag (ab 9.30 Uhr) in Oslo ein auch in Deutschland viel beachteter Prozess. Der Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung ist bislang in 38 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Verstössen gegen Besuchsverbote. Insbesondere die Vorwürfe der Sexualdelikte weist er zurück.

Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden - seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilo Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.

People-News
Wie viele Frauen hat Marius Borg Høiby missbraucht? Verdachtsfälle steigen

Aussagen von mutmasslichen Opfern und Zeuginnen

Im Sommer 2024 hatte er zugegeben, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. Die Ermittler sind sicher, dass er sich eine ganze Reihe an Straftaten zuschulden hat kommen lassen, darunter mehrere Sexualstraftaten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Der Prozess soll bis Mitte März andauern. Nach dem Verlesen der Anklageschrift und den Plädoyers am ersten Tag soll Høiby am zweiten Prozesstag zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen. Ausserdem kommen mehrere mutmassliche Opfer und Zeuginnen zu Wort, darunter Ex-Freundinnen des Angeklagten. Es herrschen strenge Vorgaben für die Berichterstattung über die Frauen. Zahlreiche der Aussagen finden hinter verschlossenen Türen statt. Das Medieninteresse ist immens. (dab/sda/dpa)

7 Kommentare
avatar
Silas1992
02.02.2026 14:34registriert Juli 2025
Dann weiss man wenigstens wo er steckt, wenn er zu spät zum Prozess kommt.
avatar
Der Micha
02.02.2026 15:32registriert Februar 2021
Es mag zynisch klingen, aber ein Aufenthalt im Gefängnis wäre wohl die Gelegenheit für ihn, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Denn eines ist sicher. So geht es nicht weiter.
