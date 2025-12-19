Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Mette-Marit von Norwegen leidet an Lungenfibrose. Jetzt hat sich ihre gesundheitliche Lage offenbar verschlechtert.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof mit.

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Bild: keystone

Demnach verschlechterte sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe bislang nicht fest, sagte der Arzt der Kronprinzessin, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.

«Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können», sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden - sie selbst machte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen. (sda/dpa)