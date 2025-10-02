Marius Borg Høiby hat kein Einkommen – jetzt wurde sein Auto gepfändet

Nach den schweren Vorwürfen und der Prozessankündigung muss sich Marius Borg Høiby offenbar auch um finanzielle Engpässe kümmern.

Charlotte Koep / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Marius Borg Høiby hat dem norwegischen Königshaus einen ausgewachsenen Skandal beschert. Zwar zählt er nicht zu den aktiven Mitgliedern der Krone, durch seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, ist er dennoch mit dem Hof verbunden.

Im vergangenen Jahr waren erste Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen aufgekommen. Mittlerweile ist er in 32 Punkten angeklagt – unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Im Februar startet der Prozess.

Nun kommen weitere Probleme auf den Norweger zu: Der lokale Sender TV 2 berichtet, dass er Rechnungen für eine Autoversicherung nicht gezahlt hat. Er ist offiziell als «Eigentümer, Miteigentümer oder Leasingnehmer von fünf Fahrzeugen» eingetragen. Für welches er nicht mehr gezahlt hat, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass der norwegische Strassenverkehrsversicherungsverband (TFF) geklagt hat, weil Marius Borg Høiby ihnen umgerechnet 1709 Franken schuldet. Deswegen wurde nun sein BMW gepfändet. Laut Gerichtsvollzieher gehört dieser aber nicht zu der unbezahlten Versicherung.

Zusätzlich zu der Summe fallen Bussgelder an. Denn wie das staatliche Strassenamt dem Sender mitteilte, muss der Fahrzeughalter eines Personenkraftwagens «für jeden Tag, an dem ein versicherungspflichtiges Fahrzeug ohne gültige Versicherung ist», 150 Norwegische Kronen – rund 12 Franken – zahlen. Von der Behörde heisst es:

«Sobald die norwegische Strassenverwaltung über die Nichtzahlung der Versicherung informiert wird, erlassen wir einen Bescheid über das Nutzungsverbot und senden diesen dem Fahrzeughalter zu.»

28-jähriger Prinzessinnensohn lebt vom Sackgeld des Thronfolgers. Bild: keystone

Marius Borg Høiby hat kein Einkommen

Wie steht es um Marius Borg Høibys Finanzen? Hat er wirklich so grosse Geldsorgen, dass er die Versicherungen nicht mehr tilgen kann? Bei einer polizeilichen Befragung gab er kürzlich an, dass er zwar kein Einkommen habe, aber finanzielle Unterstützung von seiner Mutter erhalte. Laut Medienberichten soll sich diese monatlich auf rund 1600 Franken Sackgeld belaufen. Auch offene Rechnungen würden Mette-Marit und ihr Ehemann Prinz Haakon für den 28-Jährigen begleichen.

Marius Borg Høiby ist das älteste der drei Kinder der Kronprinzessin. Er stammt aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit dem 52-jährigen Thronfolger Haakon hat die gleichaltrige Mette-Marit zwei weitere Kinder: die Erbprinzessin Ingrid Alexandra (21) und den 19-jährigen Prinzen Sverre Magnus. Marius Borg Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.