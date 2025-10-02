wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Skandinavien

Marius Borg Høiby hat kein Einkommen – jetzt wurde sein Auto gepfändet

Marius Borg Høiby hat kein Einkommen – jetzt wurde sein Auto gepfändet

Nach den schweren Vorwürfen und der Prozessankündigung muss sich Marius Borg Høiby offenbar auch um finanzielle Engpässe kümmern.
02.10.2025, 10:5802.10.2025, 10:58
Charlotte Koep / t-online
Ein Artikel von
t-online

Marius Borg Høiby hat dem norwegischen Königshaus einen ausgewachsenen Skandal beschert. Zwar zählt er nicht zu den aktiven Mitgliedern der Krone, durch seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, ist er dennoch mit dem Hof verbunden.

Im vergangenen Jahr waren erste Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen aufgekommen. Mittlerweile ist er in 32 Punkten angeklagt – unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Im Februar startet der Prozess.

Nun kommen weitere Probleme auf den Norweger zu: Der lokale Sender TV 2 berichtet, dass er Rechnungen für eine Autoversicherung nicht gezahlt hat. Er ist offiziell als «Eigentümer, Miteigentümer oder Leasingnehmer von fünf Fahrzeugen» eingetragen. Für welches er nicht mehr gezahlt hat, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass der norwegische Strassenverkehrsversicherungsverband (TFF) geklagt hat, weil Marius Borg Høiby ihnen umgerechnet 1709 Franken schuldet. Deswegen wurde nun sein BMW gepfändet. Laut Gerichtsvollzieher gehört dieser aber nicht zu der unbezahlten Versicherung.

Zusätzlich zu der Summe fallen Bussgelder an. Denn wie das staatliche Strassenamt dem Sender mitteilte, muss der Fahrzeughalter eines Personenkraftwagens «für jeden Tag, an dem ein versicherungspflichtiges Fahrzeug ohne gültige Versicherung ist», 150 Norwegische Kronen – rund 12 Franken – zahlen. Von der Behörde heisst es:

«Sobald die norwegische Strassenverwaltung über die Nichtzahlung der Versicherung informiert wird, erlassen wir einen Bescheid über das Nutzungsverbot und senden diesen dem Fahrzeughalter zu.»
FILE - Norway&#039;s Marius Borg Hoiby and Crown Princess Mette-Marit in Oslo, June 16, 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, File) Norway Royals
28-jähriger Prinzessinnensohn lebt vom Sackgeld des Thronfolgers.Bild: keystone

Marius Borg Høiby hat kein Einkommen

Wie steht es um Marius Borg Høibys Finanzen? Hat er wirklich so grosse Geldsorgen, dass er die Versicherungen nicht mehr tilgen kann? Bei einer polizeilichen Befragung gab er kürzlich an, dass er zwar kein Einkommen habe, aber finanzielle Unterstützung von seiner Mutter erhalte. Laut Medienberichten soll sich diese monatlich auf rund 1600 Franken Sackgeld belaufen. Auch offene Rechnungen würden Mette-Marit und ihr Ehemann Prinz Haakon für den 28-Jährigen begleichen.

Marius Borg Høiby ist das älteste der drei Kinder der Kronprinzessin. Er stammt aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit dem 52-jährigen Thronfolger Haakon hat die gleichaltrige Mette-Marit zwei weitere Kinder: die Erbprinzessin Ingrid Alexandra (21) und den 19-jährigen Prinzen Sverre Magnus. Marius Borg Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

Mehr zum Thema:

Norwegischer Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby wird angeklagt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diana (1961–1997) – Leben, Liebe, Tod: Die schönsten Bilder
1 / 75
Diana (1961–1997) – Leben, Liebe, Tod: Die schönsten Bilder
Das Stirnband sitzt. Charles und Diana in Klosters, am 6. Februar 1996.
quelle: keystone / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gleich drei Royal Guards fallen in Ohnmacht vor Prince William
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Israel stoppt Boote der Gaza-Flottille +++ Katar sieht Klärungsbedarf
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
5
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Dem Super-Kampfjet FCAS droht das Aus
Das Kampfjet- und Drohnensystem FCAS sollte den stärksten Feinden Europas die Stirn bieten. Jetzt könnte es sich selbst erledigen.
FCAS: Diese vier Buchstaben stehen für eine starke Idee, nämlich die europäische Einheit und Kooperation in militärischen Belangen – und das gerade jetzt, da mysteriöse Drohnen den Luftraum mehrerer EU- und Natostaaten verletzen.
Zur Story