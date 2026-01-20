freundlich
DE | FR
burger
International
Spanien

Spanien: Dieses Foto soll das Zugunglück erklären

Zug-Katastrophe in Spanien: Dieses Foto soll den Tod von 43 Menschen erklären

Noch immer sind nicht alle Toten aus den Trümmern geborgen. Unterdessen verdichten sich die Hinweise auf die Ursache der Zugkatastrophe von Córdoba.
20.01.2026, 15:0620.01.2026, 15:06
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Beamte der Spurensicherung knien an Gleisen, sie fotografieren und messen: Von der spanischen Guardia Civil veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie die Männer und Frauen in den weissen Schutzanzügen auf der Suche nach der Ursache für den Tod von wahrscheinlich 43 Menschen sind. Inzwischen scheinen sie eine entscheidende Spur zu haben: Auf den Bildern der Guardia Civil ist eine gebrochene Schiene zu sehen.

Beamte sammeln Beweise an den Gleisen: Dutzende Menschen starben, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge in der andalusischen Provinz Córdoba kollidierten.
Beamte sammeln Beweise an den Gleisen: Dutzende Menschen starben, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge in der andalusischen Provinz Córdoba kollidierten.Bild: Guardia Civil

Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente schliesst nicht aus, dass dieser Gleisschaden zu dem folgenschweren Unglück führte. Die weiteren Untersuchungen müssten nun klären, ob die gebrochene Schiene Ursache oder Folge des Zusammenstosses zweier Züge in der andalusischen Provinz Córdoba sei, zitierte ihn Spaniens öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft RTVE.

«Extrem ungewöhnlich»: Strecke war gerade erst renoviert worden

Gleichzeitig betonte Puente, es werde mindestens Tage oder sogar auch noch Wochen dauern, bis es belastbare Erkenntnisse gebe. Bis dahin bleibe die verhängnisvolle Kollision «schwer zu erklären». Der Unfall ereignete sich auf einem geraden Streckenabschnitt, in einem Bereich ohne Weichen oder Signale. Und, hob der Minister hervor: «Die Züge fuhren, wie festgestellt wurde, mit reduzierter Geschwindigkeit.»

Zudem sei der Streckenabschnitt jüngst mit einer Investition von 700 Millionen Euro renoviert worden. «Das ist schon ein extrem ungewöhnlicher Unfall», sagte Verkehrsminister Puente.

Frontalzusammenstoss bei Adamuz

Die Tragödie hatte sich am Sonntagabend ereignet. Gegen 19.40 Uhr waren die beiden letzten Waggons eines Iryo-Hochgeschwindigkeitszuges der italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia nahe der Gemeinde Adamuz bei einem Tempo von etwas mehr als 200 Kilometern pro Stunde entgleist und in das benachbarte Gleis geraten, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte. Just zu dem Zeitpunkt kam ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug von Renfe mit ähnlicher Geschwindigkeit entgegen und kollidierte frontal mit den entgleisten Waggons.

Das Zugunglück in Spanien: Mehr als 40 Menschen starben.
Das Zugunglück: Mehr als 40 Menschen starben.Bild: Guardia Civil

Der Iryo-Zug war mit mehr als 300 Menschen an Bord von Málaga nach Madrid unterwegs, der in Madrid gestartete Renfe-Zug fuhr mit rund 200 Passagieren nach Huelva. «Es gab eine Vollbremsung, es wurde stockdunkel», beschrieb eine Überlebende. «Ich fiel kopfüber aus dem Sitz. Menschen und Gepäck flogen durch die Luft, es gab Schreie, weinende Kinder, Blut.»

Leichen liegen noch in den Trümmern

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte am Unglücksort eine dreitägige Staatstrauer von Dienstag bis Donnerstag an und versprach, man werde «die Wahrheit (über die Ursache) ans Licht bringen».

Bisher wurden 41 Tote aus den Trümmern geborgen, zwei weitere Leichen haben die Sicherheitskräfte bisher noch nicht bergen können. Unter den Opfern sollen auch Deutsche sein. Das Auswärtige Amt teilte am Montagabend in Berlin mit: «Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen befinden.»

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Viva España? Hier ein paar lustige Bilder aus Spanien
1 / 24
Viva España? Hier ein paar lustige Bilder aus Spanien
Es kann dort ziemlich heiss werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bruce Springsteen macht bei Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE
Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sorgt aktuell für viele Schlagzeilen und spaltet die Vereinigten Staaten. Bei einem Auftritt hat nun auch Musiklegende Bruce Springsteen Stellung bezogen.
Am 17. Januar nahm Bruce Springsteen in Red Bank im US-Bundesstaat New Jersey als Überraschungsgast teil an einem Benefizkonzert zur Unterstützung der Parkinson-Forschung. Dabei hat die Musiklegende – auch «The Boss» genannt – deutliche Worte an die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gerichtet:
Zur Story