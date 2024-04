Katalonien macht erstmals konkreten Vorschlag für Unabhängigkeits-Referendum

Neben der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) von Aragonès streben auch andere katalanische Parteien eine Loslösung der Region von Spanien an. Darunter die konservative Junts des 2017 nach Belgien ins Exil geflüchteten Carles Puigdemont. Der 61-Jährige kündigte jüngst an, er werde bei der Regionalwahl als Spitzenkandidat von Junts antreten. (rbu/sda/dpa)

Der Vorschlag wurde jedoch von Angehörigen der Zentralregierung umgehend zurückgewiesen. Man sei «absolut dagegen», sagte etwa Präsidentschaftsminister Félix Bolaños. Regierungssprecherin Pilar Alegría sprach von einer Ankündigung, die Aragonés mit taktischem Blick auf die Parlamentswahl am 12. Mai in Katalonien gemacht habe.

«Eine Abstimmung ist möglich, es ist nur eine Frage des politischen Willens» , sagte Regionalpräsident Pere Aragonès am Dienstag in Barcelona. Man schlage eine klare Frage vor, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden könne: «Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Staat wird?»

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

Hochhaus brennt nach Explosion in Istanbul – mindestens 25 Tote

In der türkischen Grosstadt Istanbul sind am Dienstag bei einem Brand in einem Hochhaus mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Die Zahl der Verletzten war zunächst nicht klar.