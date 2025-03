U-Boot mit fast 7 Tonnen Kokain vor Azoren aufgebracht

Halbtaucher werden nach Angaben der spanischen Guardia Civil zunehmend für den Drogentransport zwischen den beiden Seiten des Atlantiks eingesetzt, wie die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet. Sie seien schwer zu entdecken und könnten grosse Mengen an Kokain transportieren. Ausserdem seien sie leicht versenkbar, und Besatzungsmitglieder könnten somit Drogen verschwinden lassen, wenn sie entdeckt werden. Der Halbtaucher habe sehr wahrscheinlich in Brasilien abgelegt. (sda/dpa)

Der Zugriff erfolgte den Angaben zufolge in den zurückliegenden Tagen knapp 500 Seemeilen südlich der zu Portugal gehörenden Inselgruppe. Hinter dem Transport stehe eine länderübergreifend arbeitende Drogenorganisation, hiess es weiter. In portugiesischen Medien wurden spekuliert, dass es sich dabei um Lateinamerikas grösste Drogenbande, die PCC – Primeiro Comando da Capital – mit Sitz im brasilianischen São Paulo handeln könnte.

Nach einem SRF-bericht vom vergangenen Jahr kostet ein Gramm Kokain auf der Schweizer Strasse rund 70 bis 120 Franken. Aufgerechnet liesse sich mit den 6,5 Tonnen also bis zu 780 Millionen Franken verdienen.

Wie viel Wert hätte das Kokain denn so?

Vor der Inselgruppe der Azoren im Atlantik haben portugiesische und spanische Polizeieinheiten eine Art U-Boot mit fast 7 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die fünf Besatzungsmitglieder des sogenannten Halbtauchers – ein Schiff, das grösstenteils unter Wasser liegt und deshalb kaum zu sehen ist – wurden festgenommen, wie die portugiesische Polizeieinheit Polícia Judiciária in einer Pressemitteilung und auf einer Pressekonferenz bekanntgab. Die 6,5 Tonnen Kokain waren demnach für den europäischen Markt bestimmt.

