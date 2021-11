Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Es könnte gar noch schlimmer werden. Derzeit fliesst eine neue Lavamasse aus einem neuen Schlund am Gebirgszug Cumbre Vieja und ist noch circa eineinhalb Kilometer von der Stadt La Laguna entfernt, wie der spanische TV Sender RTVE berichtet.

Soriano ist in einem Wohngebiet im Einsatz, von dem die Lava nur 20 Meter entfernt ist. Die Leute können dort nur beten, dass die Lava ihre Häuser nicht erreicht, so der Feuerwehrmann.

Welthandel 2021 auf Rekordniveau – elf Prozent höher als 2019

Der Welthandel dürfte trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr nach Wert einen Rekord erreichen: Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) geht von einem plus von elf Prozent gegenüber dem Niveau 2019 aus – also vor der Pandemie, wie sie am Dienstag in Genf berichtete.