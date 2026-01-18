Nebel-2°
DE | FR
burger
International
Spanien

Spanien: Schnellzug entgleist – mehrere Tote

Schnellzug entgleist in Spanien – mindestens 5 Tote

Mindestens fünf Menschen sind nach der Entgleisung von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im Süden Spaniens ums Leben gekommen. Das bestätigte die spanische Polizei am Sonntag. Wie viele Personen verletzt wurden, ist bislang unklar. Mehrere Passagiere sollen noch in den Zügen eingeschlossen sein.
18.01.2026, 21:4918.01.2026, 22:13

Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Adamuz nahe Córdoba. Beide Züge waren laut Angaben der Guardia Civil gegenüber dem staatlichen Sender RTVE auf dem Weg nach Madrid. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde vorübergehend eingestellt.

In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von entgleisten Waggons. Der Regionalsender Canal Málaga RTV veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, das zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort zeigt.

Video: watson/x/@CanalMalagaRTV

Der spanische Radiojournalist Salvador Jiménez, der sich nach eigenen Angaben in einem der Züge befand, berichtete in Medien von zwei entgleisten Waggons. Einer davon sei vollständig umgekippt, mehrere Scheiben seien zerbrochen. Der Zug sei planmässig in Málaga abgefahren, dann habe sich der Unfall plötzlich ereignet. Anschliessend sei über Lautsprecher nach medizinischem Personal gefragt worden, bevor die Evakuierung begann. (mke)

Update folgt...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fussboden bricht bei Party ein – 20 Gäste in Paris verletzt
Während einer Geburtstagsparty ist in Paris der Boden im fünften Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingebrochen – 20 Gäste sind verletzt worden. Es hätten sich rund 50 Menschen in der Wohnung befunden, als der Fussboden gegen Mitternacht unter ihren Füssen weggebrochen sei und die Gäste ein Stockwerk tiefer gestürzt seien, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe 1 Schwerverletzten und 19 Leichtverletzte gegeben.
Zur Story