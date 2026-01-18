Spanien: Schnellzug entgleist – mehrere Tote

Schnellzug entgleist in Spanien – mindestens 5 Tote

Mindestens fünf Menschen sind nach der Entgleisung von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im Süden Spaniens ums Leben gekommen. Das bestätigte die spanische Polizei am Sonntag. Wie viele Personen verletzt wurden, ist bislang unklar. Mehrere Passagiere sollen noch in den Zügen eingeschlossen sein.

Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Adamuz nahe Córdoba. Beide Züge waren laut Angaben der Guardia Civil gegenüber dem staatlichen Sender RTVE auf dem Weg nach Madrid. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde vorübergehend eingestellt.

In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von entgleisten Waggons. Der Regionalsender Canal Málaga RTV veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, das zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort zeigt.

Video: watson/x/@CanalMalagaRTV

Der spanische Radiojournalist Salvador Jiménez, der sich nach eigenen Angaben in einem der Züge befand, berichtete in Medien von zwei entgleisten Waggons. Einer davon sei vollständig umgekippt, mehrere Scheiben seien zerbrochen. Der Zug sei planmässig in Málaga abgefahren, dann habe sich der Unfall plötzlich ereignet. Anschliessend sei über Lautsprecher nach medizinischem Personal gefragt worden, bevor die Evakuierung begann. (mke)

