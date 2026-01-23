wechselnd bewölkt-2°
International
Spanien

Spanien: Nach zwei Tagen Chaos wieder Nahverkehrszüge in Katalonien

Nach zwei Tagen Chaos wieder Nahverkehrszüge in Katalonien

23.01.2026, 11:2423.01.2026, 11:24

Nach zwei Tagen Chaos wegen eines Zugunglücks im Nordosten Spaniens mit einem Toten haben die Züge des Nah- und Regionalverkehrs in Katalonien ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Das teilte die katalanische Eisenbahngesellschaft Rodalies mit. Unterdessen ist die Ursache für die verheerende Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Andalusien am Sonntagabend weiter unklar.

epa12673763 Workers at the site where a commuter train derailed after a restraining wall broke just as it was passing in Gelida, Catalonia, Spain, 23 January 2026. A commuter train was hit on 20 Janua ...
Innert einer Woche ereigneten sich zwei Zugunfälle.Bild: keystone

Der Bahnbetrieb in Katalonien, der im Durchschnitt von 400'000 Menschen pro Tag genutzt wird, war nach der Kollision eines Nahverkehrszuges mit einer umgestürzten Stützmauer am Dienstagabend in der Nähe der Stadt Gelida eingestellt worden. Bei dem Unfall war einer der beiden Zugführer ums Leben gekommen und Dutzende Passagiere wurden verletzt, fünf davon schwer.

Besonders für Arbeitspendler war der Ausfall der Züge ein Reisenproblem. Viele versuchten mit dem Auto zur Arbeit zu gelangen, sassen dann aber teilweise in langen Staus fest. Andere drängten sich in überfüllte Ersatzbusse.

Zugunglück in Andalusien

Der Unfall in Katalonien hatte sich zwei Tage nach der verheerenden Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Andalusien im Süden des Landes ereignet. Dabei waren 45 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch eine Deutsche. Die Verletztenzahl wurde mit 123 angegeben. 31 lagen nach Angaben vom Donnerstag noch in Krankenhäusern, davon sechs auf Intensivstationen.

epa12667596 Rescuers inspect a commuter train that derailed between Gelida and Sant Sadurni d&#039;Anoia, Barcelona, Spain, 21 January 2026. The train driver has died and 37 passengers were injured, f ...
Bei dem Zugunglück kamen 43 Menschen ums Leben.Bild: keystone

Die Ursache war weiter unklar. Sowohl ein Gleisschaden als auch ein Fehler an einem der Züge wurden für möglich gehalten. Sabotage schloss Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska aus. (sda/dpa)

