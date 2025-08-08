sonnig28°
DE | FR
burger
International
Spanien

Über 44 Grad: Längste Hitzewelle in Spanien möglich

KEYPIX - epa12287948 Crowds of beachgoers on La Arena Beach in Alicante, Spain, 07 August 2025. The second heatwave of the summer is affecting most of Spain, with high temperatures expected to continu ...
Über 40 Grad wird es an manchen Orten in Spanien.Bild: keystone

In Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

08.08.2025, 19:41
Mehr «International»

Das beliebte Ferienland Spanien steuert einer Warnung des nationalen Wetterdienstes Aemet zufolge auf die längste Hitzewelle seit Jahren zu. Die Höchsttemperaturen um die 40 Grad in weiten Teilen des Landes könnten demnach noch bis Donnerstag andauern, meldete der Wetterdienst.

Das wären dann insgesamt rund zwölf Tage. Zuletzt war es 2022 derart lange so heiss. Kommenden Dienstag werden im Südwesten des Landes sogar mehr als 44 Grad erwartet.

Vögel leiden unter Hitze

Auf den Balearen mit der bei Deutschen besonders beliebten Ferieninsel Mallorca sowie in der Touristenmetropole Barcelona und an der Costa del Sol im Süden war es mit Temperaturen um die 35 Grad nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit an der See oft höher, was die Hitze noch belastender macht.

Auch die Natur leidet. Es würden auffällig mehr geschwächte oder vorzeitig aus dem Nest gefallene Jungvögel in Tierauffangstationen abgegeben, berichteten spanische Medien.

Alarmstufe Rot für die Kanaren

In 14 der insgesamt 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften rief Aemet am Freitag Warnstufen aus.

Für die bei Touristen ebenfalls sehr beliebten Kanaren vor der Westküste Afrikas gab es für Samstag und Sonntag sogar die höchste Alarmstufe Rot, was einem besonders hohen Risiko für die Gesundheit entspricht. Betroffen dürften vor allem Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura und Teneriffa sein. (sda/dpa)

Mehr zur Hitze:

Italien vor neuer Hitzewelle – bis zu 40 Grad in Städten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens hat ein Rekordausmass erreicht
1 / 4
Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens hat ein Rekordausmass erreicht
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Affenhitze im Zoo - so kühlen sich die Tiere ab
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Nationalräte und US-Abgeordnete treffen sich in Genf
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
YB-Ugrinic zum Medizincheck in Spanien +++ Franzose soll Servette-Coach werden
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
Meistgeteilt
1
Trump und Putin sollen über Ukraine-Abkommen verhandeln
2
Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terror
3
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
4
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
5
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
JD Vance lässt Wasserstand von Fluss erhöhen – für Boot-Ausflug
Für die perfekte Geburtstagsfeier hat sich JD Vance auch von dem US-Militär unter die Armee greifen lassen. Der Vorgang wird mit Sicherheitsbedenken begründet.
JD Vance hat für einen Familienausflug seine Macht als Vizepräsident spielen lassen – und Ingenieure des US-Militärs den Wasserstand des Little Miami River künstlich erhöhen lassen. Das berichtet der britische «Guardian» und beruft sich auf das USACE, den Ingenieurkorps der US-Armee. Social-Media-Posts belegen, dass Vance am 2. August auf einem Kanuausflug auf dem Fluss gesichtet wurde – am Tag seines 41. Geburtstages.
Zur Story