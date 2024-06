Ein Flugzeug wurde bei dem Flug von Mallorca aus stark in Mitleidenschaft gezogen. Bild: screenshot x / exithamster

Mallorca-Flugzeug nach Landung komplett zerstört

Anna Von Stefenelli / watson.de

Menschen mit Flugangst bekommen jedes Mal Schweissausbrüche, wenn sie in ein Flugzeug steigen. Oder aber sie betreten es gar nicht erst. Sie suchen sich, wenn möglich, ein Ziel für den Urlaub, das auch auf andere Weise erreichbar ist.

Grundsätzlich aber gilt das Flugzeug hinter Bus und Bahn als eines der sichersten Verkehrsmittel. Für Menschen mit Flugangst sind Turbulenzen und andere unerwartete Situationen im Flugzeug dennoch ein purer Albtraum. Was aber die Insassen bei einem Flug am Sonntag erlebten, dürfte wohl allen von ihnen Angst gemacht haben, einschliesslich den Piloten.

In der Luft kam es bei einem Flug von Mallorca nach Wien zu einer dramatischen Situation: Der Flieger der Austrian Airlines geriet in einen heftigen Hagelsturm. Dieser war so heftig, dass das Flugzeug unter anderem die Nase verlor. Der Pilot setzte einen Notruf ab, rief um Hilfe, der Flieger wurde völlig zerstört.

Die Windschutzscheibe wurde stark beschädigt. Bild: Screenshot X / exithamster

Mallorca-Flugzeug gerät in schlimmen Hagelsturm

Eine Sprecherin der Fluggesellschaft hat den Vorfall bestätigt, wie zunächst die österreichische «Kronen Zeitung» berichtete. Die Maschine, ein Airbus A320 mit der Flugnummer OS434, startete demnach mit geringer Verspätung um 15.30 Uhr von Palma de Mallorca aus.

Während des Flugs traten zunächst nur leichte Turbulenzen auf. So weit, so normal: Doch eine halbe Stunde vor der Landung wurde es plötzlich sehr unruhig.

Wie ein Passagier der «Kronen Zeitung» später schilderte, rüttelte das Flugzeug heftig. Der Flieger flog durch ein Hagel-Unwetter, wie sich später herausstellen sollte. Davon wurde das Flugzeug stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Pilot informierte dem Bericht zufolge anschliessend die Passagiere darüber, dass die Windschutzscheibe beschädigt sei.

Die Situation war so kritisch, dass der Pilot schliesslich den internationalen Notruf im Sprechfunk, «Mayday», absetzen musste. Doch trotz der enormen Herausforderungen gelang ihm die Landung in Wien-Schwechat, diese verlief ohne grössere Probleme.

Anblick von zerstörtem Mallorca-Flieger schockiert Reisende

Auf dem Flughafen in Wien wurde die Maschine nicht nur von zahlreichen Rettungswagen empfangen. Beim Aussteigen realisierten die Passagiere dann auch das volle Ausmass der Schäden: Das Flugzeug sah völlig mitgenommen aus.

«Nach aktuellem Stand wurden durch den Hagel die beiden vorderen Cockpit-Scheiben des Flugzeuges, die Flugzeugnase (Radom) und so manche Verkleidungen beschädigt», erklärte die Pressestelle der Austrian Airlines auf Anfrage der Mallorca Zeitung. Bilder der zerstörten Maschine sind unter anderem auf X zu sehen.

Für die Cockpit-Crew sei die Wetterzelle auf dem Radar nicht ersichtlich gewesen, wie die Airline weiter mitteilte.