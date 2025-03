«Situation völlig ausser Kontrolle»: Mallorca sendet wegen Touristen Hilferuf an Regierung

Gleichzeitig wird im Brief betont, dass Mallorca eine «gastfreundliche Region» ist, die von vielen als idealer Ort zum Leben gewählt wird. «Doch während so viele mit der Hoffnung hierherkommen, sich auf unseren Inseln niederzulassen, leiden viele mallorquinische Familien unter der Realität eines unerschwinglichen und unangemessenen Wohnungsmarktes».

Wegen Massentourismus: Playa de Palma will Billig-Hotels modernisieren oder schliessen

Dabei ist das Recht auf «würdigen und angemessenen Wohnraum» in Spanien sogar in der Verfassung verankert. Trotzdem sei es laut den Initiator:innen für viele Arbeitnehmer:innen, Unternehmer:innen, junge Menschen, Familien und Senior:innen zu einem «unerreichbaren Luxus» geworden. «Die Situation ist völlig ausser Kontrolle geraten», schliessen sie, wie die « Mallorca Zeitung » berichtet.

Ferienhäuser, Urlaubsunterkünfte und der benötigte Wohnraum für all die Beschäftigten im Tourismussektor sorgen demnach dafür, dass es nicht mehr genug für die Einheimischen gebe.

Die beiden grossen Verbände von Immobilienmakler:innen auf der Insel haben sich nun in einem Brandbrief an den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez gewandt. Die Forderung: Die Regierung soll endlich handeln.

Aber all das reicht offenbar nicht. Im Kampf gegen Übertourismus und die bitteren Folgen für Einwohner:innen wenden sich jetzt auch die mit einem Hilferuf an die spanische Regierung, die eigentlich von dem gestiegenen Andrang auf die Insel profitiert.

Die Schritte im Kampf gegen unkontrollierte Touristenströme umfassen bisher erhöhte Strafregister für unsittliches Verhalten, Videoüberwachung und Anpassung gewisser Kosten für Urlauber:innen. Das dazugewonnene Geld soll in die Instandhaltung dessen investiert werden, was durch Tourismus unter Bedrohung steht.

Wer derzeit Urlaub auf den Balearen macht, muss damit rechnen, nicht bei allen Einheimischen willkommen zu sein. Denn wer auf die Insel reist, nimmt aus der Sicht vieler Teil an der Zerstörung der einst so idyllischen Mittelmeerinsel.

