Du hasst deinen Ex? So kannst du eine Kakerlake nach ihm benennen lassen

Wer an Valentinstag nichts zu feiern hat, kann in einem Zoo in den USA Kakerlaken den Namen von Verflossenen geben und diese verfüttern.

Kathrin Martens / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Ein Zoo in der Stadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat eine besondere Spendenaktion zum Valentinstag ins Leben gerufen: Unter dem Motto «Cry Me a Cockroach» zu Deutsch in etwa: «Heul doch, Kakerlake», tauft der Zoo Kakerlaken auf den Namen von Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden. Anschliessend werden die Tiere verfüttert.

Voraussetzung für die ungewöhnliche Aktion zum Valentinstag ist eine Spende an den Zoo. Je nach Höhe der Spende bietet er verschiedene Leistungen: Bei einer Spende bis zu 25 Dollar erhält der Spender eine digitale Grusskarte und der jeweilige Ex-Partner eine Benachrichtigung, dass ein Insekt mit seinem Namen verfüttert wurde.

In einem Zoo in den USA werden Kakerlaken nach Ex-Freunden und -Freundinnen benannt. Bild: www.imago-images.de

Wahlweise können die Spender statt einer Kakerlake auch einem Nagetier oder einem Gemüse einen Namen verpassen. Das Geld werde unter anderem in neues Tierfutter für den Zoo investiert.

«Hippo-Love-Candle» und Date Nights im Zoo

Die Spendenaktion «Cry Me a Cockroach» startet der Zoo bereits seit einigen Jahren regelmässig vor dem Valentinstag. Inzwischen ist das Konzept so beliebt, dass er sich weitere Ideen hat einfallen lassen.

Beispielsweise kann man dieses Jahr eine Kerze kaufen, die einen, sagen wir, einzigartigen Duft verbreitet: Nilpferdkot. Laut der Aussage des Zoos ist Nilpferddung das Parfüm der grossen Säugetiere und lockt potenzielle Partner an. Ob die «Hippo-Love-Candle» den gleichen Effekt auf Menschen hat, kann man gegen einen Preis von 14.99 Dollar herausfinden.

Wer gerade Single und auf Partnersuche ist, für den organisiert der San Antonio Zoo die Single-Nacht «Meet Your Next Ex», zu Deutsch: Triff deinen nächsten Ex. Der Zoo erwartet über tausend Singles und verspricht eine wilde Nacht mit Speeddating, Aufführungen und verschiedenen Aktivitäten.

Wer bereits in festen Händen ist, kann mit seiner besseren Hälfte ein Dinner am Valentinstag im Zoo buchen. Neben dem Nilpferdbecken sitzen Verliebte zu den Klängen von Livemusik in romantischem Kerzenschein.