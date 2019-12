International

Spass

«Neo Magazine Royale»: So veralbert Jan Böhmermann in letzter Show seine Chefs



Bild: zdfneo/youtube

«Neo Magazine Royale»: Böhmermann veralbert in letzter Show seine Chefs

Ein steppendes Grundgesetz, ein trällernder Scherz-Anwalt: In der finalen «Neo Magazine Royale»-Folge durfte am Donnerstagabend bei Jan Böhmermann jeder aus der Geschichte der ZDF-Satire-Show nochmal ran, der irgendwie musikalisch was drauf hatte.

Böhmermann dankte allen Mitarbeitern – mehrfach. Als braver ZDF-Mitarbeiter hatte er die Schlussnummer aber für die reserviert, die seiner Meinung nach besonders wichtig für den Erfolg des «Neo Magazine Royale» gewesen waren. Der ZDF-Satiriker kniete am Altar des öffentlichen Rundfunks nieder und dankte – natürlich – den Intendanten des ZDF.

Böhmermann performte «Hallelujah» des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen, das mit zahlreichen Verweisen auf das Alte Testament spielt. Spätestens da dürfte der durchschnittliche Böhmermann-Zuschauer verloren gewesen sein.

«Neo Magazine Royale»: Böhmermann verabschiedet sich mit letzter Sendung ins Hauptprogramm

Auf Twitter fragten sich zahlreiche Zuschauer, wer denn bloss die drei Angehimmelten sein könnten. Wir lösen gerne auf. Zu sehen waren in der Sendung von links nach rechts: die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats Marlehn Thieme, Programmdirektor Norbert Himmler und Intendant Thomas Bellut.

Thieme, Himmler und Bellut dürften in den letzten Jahren nicht immer ihren Spass mit Böhmermanns Sendung gehabt haben: Sein Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan führte zu einem heftigen Streit mit der Türkei, mit dem #Fingergate um den früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis führte Böhmermann die Kollegen von der ARD vor.

Im Hauptprogramm des ZDF will Böhmermann ab Herbst 2020 weitermachen. Die grossen Drei wollten es so.



(watson.de)

Abonniere unseren Newsletter