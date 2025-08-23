bedeckt13°
DE | FR
burger
International
USA

Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle

Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle

23.08.2025, 06:5923.08.2025, 06:59
Mehr «International»
FILE - Niagara Falls are seen from Niagara Falls, N.Y., Oct. 29, 2019. (AP Photo/Seth Wenig, File)
Die Niagarafälle sind sind Wasserfälle des Niagara-Flusses an der Grenze zwischen den USA und Kanada und ein beliebtes Touristenziel. Bild: keystone

Fünf Menschen sind in den USA bei einem Busunfall auf dem Rückweg von den Niagarafällen gestorben. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend auf dem Weg zurück nach New York City gewesen. Es gibt bislang keine Hinweise, dass auch Europäer an Bord waren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

In dem Reisebus seien 54 Menschen gewesen, darunter 52 Reisende im Alter zwischen einem Jahr und 74 Jahren. Zwei Personen gehörten laut Polizei zu dem Busunternehmen. Fünf Menschen seien noch vor Ort gestorben. Anders als zunächst angenommen, sei unter den Toten kein Kind. Viele Menschen seien bei dem Unfall aus dem Bus herausgeschleudert worden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Busfahrer war möglicherweise abgelenkt

Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge nahe der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York von der Fahrbahn ab. Es werde vermutet, dass der Busfahrer abgelenkt gewesen sei, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dann übersteuert habe. Der Bus habe sich überschlagen und sei in einem Graben zum Liegen gekommen. Ein mechanisches Versagen und eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers würden derzeit als Unfallursache ausgeschlossen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Der Polizeisprecher sagte, die Fahrgäste seien aus verschiedenen Regionen der Welt. Er nannte China, Indien, die Philippinen und den Nahen Osten. Auch Amerikaner seien unter den Passagieren gewesen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
4
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
5
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
3
Trump mit Infantino: «Putin vielleicht am WM-Final» +++ FBI durchsucht Boltons Haus
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Aarau siegt im 9-Tore-Spektakel +++ Golubic scheidet aus
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew – in 5 Punkten
Die ehemalige Gefährtin gilt in der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Kronzeuge. Nun äussert sie sich über Donald Trump, der lange mit Epstein befreundet war. Ist Maxwell aber glaubwürdig?
Das amerikanische Justizministerium hat am Freitag das Protokoll eines Gesprächs mit Ghislaine Maxwell veröffentlicht, der langjährigen Bekannten des verstorbenen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein. Vor einem Monat interviewte Todd Blanche, der Stellvertreter von Justizministerin Pam Bondi, Maxwell in Florida, wo sie eine langjährige Gefängnisstrafe verbüsste. (Nach dem Gespräch wurde sie nach Texas verlegt.)
Zur Story