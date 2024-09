Luke Mockridge: Deutscher Comedian macht sich über Paralympics lustig

«Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land» – Comedian Mockridge lacht über Paralympics

Der Comedian macht sich in einem Podcast über die Paralympics lustig. Zahlreiche User kritisieren Luke Mockridge scharf.

Jennifer Doemkes / t-online

Vor rund drei Jahren geriet Luke Mockridge aufgrund heftiger Vorwürfe in die Schlagzeilen. Eine ehemalige Partnerin hatte ihn öffentlich sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Der Comedian wies die Anschuldigungen zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein. Viele Fans und Kollegen distanzierten sich von dem TV-Star, einige seiner Projekte wurden auf Eis gelegt.

Luke Mockridge witzelt über Paralympics: Video: twitter/NurderK

Schliesslich kündigte Luke Mockridge Ende 2021 eine berufliche Auszeit an – und verschwand aus der Öffentlichkeit. Erst ein Jahr später kehrte er zurück, feierte sein Comeback auf der Bühne und dem Bildschirm. Doch nun gerät der 35-Jährige erneut in die Kritik. Der Grund: Er machte sich über die Teilnehmer der Paralympics lustig.

«Diskriminierend, beleidigend, verletzend»

Am Freitag teilte Kristina Vogel, Olympiasiegerin im Bahnradfahren, die seit einem Sportunfall 2016 querschnittgelähmt im Rollstuhl sitzt, ein Podcast-Interview mit Luke Mockridge bei Instagram. Das hatte der Comedian bereits vor einigen Wochen mit den «Die Deutschen»-Hosts Nizar und Schayan aufgenommen. Die Drei sprechen unter anderem über die Gründung der Paralympics.

Kristina Vogel ist eine erfolgreiche Para-Athletin. Bild: keystone

Dabei fachsimpelt Luke Mockridge: «Das ist schon abgefahren. Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: ‹Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat?›» Unter Lachen fügt er hinzu:

«Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.»

Kristina Vogel postete den Clip in ihrer Instagram-Story, schrieb dazu: «Achtung und Vorwarnung für die Frage, warum Menschen sich den Mund fusselig reden, weil es immer noch welche gibt, die so eine menschenverachtende Scheisse erzählen und behinderte Menschen einfach so niedermachen! Hier einfach ein Beispiel ... es ist unfassbar!»

Durch ihr Posting ging das Video jetzt viral – und unter dem Beitrag auf der Seite der Podcaster häuften sich innerhalb kürzester Zeit unzählige entsetzte Kommentare. ZDF-Reporter Michael Krämer, der mit Vogel die Übertragungen im Bahnradsport kommentiert, schreibt: «Eine Schande!» Influencerin Diana zur Löwen findet die Aussagen «widerlich! Das ist einfach nur traurig!» Ihr Social-Media-Kollege und Kinderarzt Vitor Gatinho schreibt: «Ich dachte, ich hätte alle Abgründe des Internets gesehen, aber das … puh!»

«Das ist purer Ableismus und absolut unmenschlich!», «Nicht lustig, nur diskriminierend, beleidigend, verletzend», «Das ist auf so vielen Ebenen einfach nur ekelhaft und abwertend. Mit Humor hat das so gar nichts mehr zu tun» oder «Wie tief kann man sinken?» lauten weitere Äusserungen fassungsloser Usern. Luke Mockridge selbst hat sich bisher nicht zu dem Video und den Vorwürfen geäussert.

