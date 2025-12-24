27 Jahre alt und am Sonntag noch im Einsatz: Norwegischer Biathlet Bakken gestorben

Einst gewann er den Weltcup im Massenstart und ging am Sonntag noch beim Rennen in Le Grand-Bornand an den Start. Jetzt ist der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken im Alter von 27 Jahren gestorben.

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben. Der 27-Jährige sei tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden worden, teilten der nationale Verband und der Biathlon-Weltverband am Dienstag mit. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Sivert Guttorm Bakken wurde nur 27 Jahre alt. Bild: keystone

«Der norwegische Biathlon-Verband hat heute von den italienischen Behörden die Bestätigung erhalten, dass der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (27) aus Lillehammer tot in seinem Hotelzimmer in Lavazè, Italien, aufgefunden wurde», heisst es in der Mitteilung des Verbandes.

«Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm nahestehenden Personen, sowohl in Norwegen als auch im Ausland. Wir arbeiten mit den italienischen Behörden vor Ort zusammen», zitiert die Mitteilung Emilie Nordskar, amtierende Generalsekretärin des Verbandes.

Bakken galt einst als grosses Talent. Im März 2022 gab er sein Weltcup-Debüt. Im selben Jahr gelang ihm auch ein Weltcup-Sieg. Kurz darauf warf ihn eine Herzmuskelentzündung zurück, die durch die dritte Dosis mit einer Coronaimpfung ausgelöst wurde und eine Operation nötig machte.

Erst in der Saison 2024/25 gab er sein Comeback im IBU-Cup, in dem er sich mit mehreren Podestplätzen empfahl. In diesem Winter kehrte Bakken in den Weltcup zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. Beim Saisonauftakt in Östersund wurde er Vierter über 20 Kilometer. (sda/dpa/con/t-online)