Europameister Lukas Britschgi leistete sich im Kurzprogramm gleich bei seiner ersten Figur einen Fehler. Der Eiskunstläufer verhinderte einen Sturz zwar, bekam für seinen Griff aufs Eis aber dennoch Abzüge. Die 80,87 Punkte reichten nur zu Platz 19. Eine Medaille schien ohnehin unrealistisch, jetzt wird es aber auch mit einer Platzierung unter den Top 10 schwierig.
An der Spitze steht der Ilia Malinin mit 108,16 Punkten. Der US-Amerikaner begeisterte erneut mit einem hervorragenden Kurzprogramm inklusive Rückwärtssalto, der nicht als eigene Figur zählt, sondern lediglich in die Choreographie einfliesst. Sein grösster Konkurrent Yuma Kagiyama aus Japan blieb nicht fehlerfrei und erhielt 103,07 Punkte. Auf dem 3. Zwischenrang steht der Franzose Adam Siao Him Fa mit 102,55 Zählern. Der Abstand auf die restliche Konkurrenz beträgt bereits über neun Punkte. (nih)
